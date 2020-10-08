2020-10-08: Мировые цены на нефть колеблются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в четверг утром в ходе торгов изменились в цене до 42,08 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,21%.

При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 39,97 доллара за баррель, прибавив 0,05%.

Цены на нефть слабо растут в четверг после падения по итогам предыдущей сессии на данных о неожиданном увеличении запасов в США, пишет «Investing.com».

В центре внимания рынка — очередной ураган в Мексиканском заливе, который уже привел к приостановке более 80% добывающих мощностей в регионе, пишет MarketWatch. Ураган «Дельта», как ожидается, обрушится на побережье штата Луизиана в пятницу.

Данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали первое за четыре недели увеличение запасов нефти в стране — на 500 тыс. баррелей. Запасы бензина в США уменьшились на 1,4 млн баррелей, дистиллятов — на 1 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения соответственно на 800 тыс. и 2,9 млн баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск в четверг составляет $42,08 за баррель, что на $0,09 (0,21%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $0,66 (1,6%), до $41,99 за баррель.

Цена фьючерсов на на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,97 за баррель, что на $0,02 (0,05%) выше уровня предыдущей сессии. В среду фьючерсы подешевели на $0,72 (1,8%) — до $39,95 за баррель.