2020-10-08: Мировые цены на нефть колеблются

Обновлено: Октябрь 08, 2020. Тэги: , , , , , ,

2020-10-08: Мировые цены на нефть колеблются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в четверг утром в ходе торгов изменились в цене до 42,08 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,21%.

При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 39,97 доллара за баррель, прибавив 0,05%.

Цены на нефть слабо растут в четверг после падения по итогам предыдущей сессии на данных о неожиданном увеличении запасов в США, пишет «Investing.com».

В центре внимания рынка — очередной ураган в Мексиканском заливе, который уже привел к приостановке более 80% добывающих мощностей в регионе, пишет MarketWatch. Ураган «Дельта», как ожидается, обрушится на побережье штата Луизиана в пятницу.

Данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали первое за четыре недели увеличение запасов нефти в стране — на 500 тыс. баррелей. Запасы бензина в США уменьшились на 1,4 млн баррелей, дистиллятов — на 1 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения соответственно на 800 тыс. и 2,9 млн баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск в четверг составляет $42,08 за баррель, что на $0,09 (0,21%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $0,66 (1,6%), до $41,99 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,97 за баррель, что на $0,02 (0,05%) выше уровня предыдущей сессии. В среду фьючерсы подешевели на $0,72 (1,8%) — до $39,95 за баррель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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