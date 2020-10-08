Експорт електроенергії у вересні 2020 р. збільшився в 2,7 раза, але не дотягнув до показника минулого року

Обновлено: Октябрь 08, 2020. Тэги: , ,

Експорт електроенергії у вересні 2020 р. збільшився в 2,7 раза, але не дотягнув до показника минулого року

У вересні 2020 р. експорт електроенергії становив 467,6 млн кВт∙год, що в 2,7 раза більше, ніж у серпні цього ж року. Водночас, даний показник менше на 40% за обсяг експорту у березні 2020 року, до запровадження карантинних обмежень.

Повідомляє Укренерго.

Найбільшу частку у загальному експорті має Угорщина – 57,5%. У вересні експорт у вищезгадану країну становив 268,9 млн кВт∙год, що в 16,3 раза більше, ніж у серпні. Водночас, зменшилася частка у загальному експорті Польщі — з 66% до 23,1%, загальний обсяг склав 107,8 млн кВт∙год (-5% в порівнянні з серпнем). Крім цього, збільшився експорт електроенергії у Словаччину — в 18 разів (до 12,2 млн кВт∙год), Румунії — в 7,4 раза (до 42,8 млн кВт∙год) та на 3% у Білорусь (35,9 млн кВт∙год).

Сумарний експорт електроенергії за 9 місяців 2020 року перевищив імпорт в 1,8 раза і становив 3,45 млрд кВт∙год. Порівняно з аналогічним періодом 2019 року загальний експорт електроенергії поки що залишається на 23,5% нижчим від показників минулого року (за 9 місяців 2019 р. – 4,51 млрд кВт∙год).

Імпорт електроенергії за 9 місяців становив 1,87 млрд кВт∙год і зростає лише за рахунок збільшення імпорту у торгову зону «острова Бурштинської ТЕС». Імпорт е/е у торгову зону ОЕС України з Білорусі не здійснювався з травня, а з Росії – з квітня 2020 р.

Зокрема, імпорт електроенергії у вересні порівняно з серпнем збільшився на 39,2% та становив 53,7 млн кВт∙год, і здійснювався виключно у торгову зону «острова Бурштинської ТЕС». За минулий місяць, обсяги імпорту зросли лише зі Словаччини — в 2,5 раз (до 43,6 млн кВт∙год). З інших напрямків, навпаки зменшувалися: з Угорщини — в 2 рази (до 9,2 млн кВт∙год) та з Румунії — в 2,5 рази (до 0,9 млн кВт∙год).

Слід зазначити, що з липня спостерігається суттєва тенденція до подальшого зростання місячного обсягу експорту та імпорту електроенергії і поступове відновлення докарантинних обсягів.  Це можна пояснити активізацією зовнішніх ринків електроенергії, поступовим зростанням споживання та адаптацією економік країн до роботи в умовах карантину.

Раніше «Термінал» писав, що Укренерго отримає 26 мільярдів збитку за наступні 4 роки – Мінфін.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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