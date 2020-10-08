Експорт електроенергії у вересні 2020 р. збільшився в 2,7 раза, але не дотягнув до показника минулого року

У вересні 2020 р. експорт електроенергії становив 467,6 млн кВт∙год, що в 2,7 раза більше, ніж у серпні цього ж року. Водночас, даний показник менше на 40% за обсяг експорту у березні 2020 року, до запровадження карантинних обмежень.

Повідомляє Укренерго.

Найбільшу частку у загальному експорті має Угорщина – 57,5%. У вересні експорт у вищезгадану країну становив 268,9 млн кВт∙год, що в 16,3 раза більше, ніж у серпні. Водночас, зменшилася частка у загальному експорті Польщі — з 66% до 23,1%, загальний обсяг склав 107,8 млн кВт∙год (-5% в порівнянні з серпнем). Крім цього, збільшився експорт електроенергії у Словаччину — в 18 разів (до 12,2 млн кВт∙год), Румунії — в 7,4 раза (до 42,8 млн кВт∙год) та на 3% у Білорусь (35,9 млн кВт∙год).

Сумарний експорт електроенергії за 9 місяців 2020 року перевищив імпорт в 1,8 раза і становив 3,45 млрд кВт∙год. Порівняно з аналогічним періодом 2019 року загальний експорт електроенергії поки що залишається на 23,5% нижчим від показників минулого року (за 9 місяців 2019 р. – 4,51 млрд кВт∙год).

Імпорт електроенергії за 9 місяців становив 1,87 млрд кВт∙год і зростає лише за рахунок збільшення імпорту у торгову зону «острова Бурштинської ТЕС». Імпорт е/е у торгову зону ОЕС України з Білорусі не здійснювався з травня, а з Росії – з квітня 2020 р.

Зокрема, імпорт електроенергії у вересні порівняно з серпнем збільшився на 39,2% та становив 53,7 млн кВт∙год, і здійснювався виключно у торгову зону «острова Бурштинської ТЕС». За минулий місяць, обсяги імпорту зросли лише зі Словаччини — в 2,5 раз (до 43,6 млн кВт∙год). З інших напрямків, навпаки зменшувалися: з Угорщини — в 2 рази (до 9,2 млн кВт∙год) та з Румунії — в 2,5 рази (до 0,9 млн кВт∙год).

Слід зазначити, що з липня спостерігається суттєва тенденція до подальшого зростання місячного обсягу експорту та імпорту електроенергії і поступове відновлення докарантинних обсягів. Це можна пояснити активізацією зовнішніх ринків електроенергії, поступовим зростанням споживання та адаптацією економік країн до роботи в умовах карантину.

Раніше «Термінал» писав, що Укренерго отримає 26 мільярдів збитку за наступні 4 роки – Мінфін.