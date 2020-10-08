«Газпром» обжалует штраф польского регулятора UOKiK

«Газпром» не согласен с позицией польского антимонопольного органа (UOKiK) и вынесенным им 6 октября 2020 года решением о наложении на монополию штрафа в размере около 6,467 млрд евро и собирается обжаловать этот штраф.

Об этом говорится в заявлении компании.

«Газпром» и европейские компании обвиняются в несогласованном с польскими властями создании совместного предприятия для реализации проекта «Северный поток 2″. Фактически проект реализован не СП, а дочерней компанией «Газпрома» с привлечением заемного финансирования», — отметили в «Газпроме».

«Газпром» обязательно воспользуется своим правом на обжалование решения, поскольку не нарушал антимонопольное законодательство республики Польши. «, — говорится в заявлении.

Ранее «Терминал» писал, Антимонопольный орган Польши (UOKiK) оштрафовал « » и сотрудничающие с ним пять европейских компаний за строительство газопровода «Северный поток — 2». Сумма штрафов составила $7,6 млрд и $100 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на главу UOKiK Томаша Хрустного.