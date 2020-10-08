«Газпром» обжалует штраф польского регулятора UOKiK

Обновлено: Октябрь 08, 2020. Тэги: , , , ,

«Газпром» обжалует штраф польского регулятора UOKiK

«Газпром»  не согласен с позицией польского антимонопольного органа (UOKiK) и вынесенным им 6 октября 2020 года решением о наложении на монополию штрафа в размере около 6,467 млрд евро и собирается обжаловать этот штраф.

Об этом говорится в заявлении компании.

«Газпром» и европейские компании обвиняются в несогласованном с польскими властями создании совместного предприятия для реализации проекта «Северный поток 2″. Фактически проект реализован не СП, а дочерней компанией «Газпрома» с привлечением заемного финансирования», — отметили в «Газпроме».

«Газпром» обязательно воспользуется своим правом на обжалование решения, поскольку не нарушал антимонопольное законодательство республики Польши. «, — говорится в заявлении.

Ранее «Терминал» писал, Антимонопольный орган Польши (UOKiK) оштрафовал «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний за строительство газопровода «Северный поток — 2». Сумма штрафов составила $7,6 млрд и $100 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на главу UOKiK Томаша Хрустного.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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