Міненерго ініціює скасування плати за приєднану потужність

Обновлено: Октябрь 08, 2020. Тэги: , ,

Міненерго ініціює скасування плати за приєднану потужність

Одним із інструментів спрощення процедури приєднання до мереж ОСР (операторів систем розподілу) та зниження її вартості може бути скасування плати за приєднану потужність. Лист з відповідною пропозицією направлено до Прем’єр-міністра за підписом в.о. Міністра енергетики Ольги Буславець.

Повідомляє Міненерго.

Реалізація цієї ініціативи передбачає, що замовниками приєднань буде оплачуватися виключно вартість будівництва лінії електропередачі до власних електроустановок, а плату за приєднану потужність буде скасовано.

 При цьому, підстанційна складова в повному обсязі буде реалізовуватися за кошти ОСР, які будуть передбачені спеціальним розділом інвестиційних програм у відповідні роки.

 Саме спрощення процедури приєднання до мереж ОСР та зниження її вартості напряму впливає на легкість ведення бізнесу в нашій країні і відповідно місце України у всесвітньому рейтингу Doing Business, яка нині займає 64 місце серед 190 країн, зокрема через довготривалі процедури будівництва енергетичних об’єктів та їх значної вартості.

 Так, усереднена вартість стандартного приєднання до електромереж складає 1,25 тис. грн за кіловат у сільській місцевості та 1,08 тис. грн у місті. Ставка за нестандартне приєднання (підстанційна складова) до електромереж в Україні складає в середньому 1,747 тис. грн за кіловат.

 При цьому тривалість нестандартного приєднання може сягати 350 днів. Такі умови приєднання електроустановок стримують залучення нових інвестицій, створення нових підприємств та, відповідно, робочих місць.

 Фінансовим ресурсом для зменшення плати за приєднання, а також — відновлення існуючої мережевої інфраструктури та її перспективного розвитку має стати ефективна методологія стимулюючого тарифоутворення.

Раніше «Термінал» писав, що споживання електроенергії перевищило прогнозні показники на 3% — Буславець.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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