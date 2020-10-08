Міненерго ініціює скасування плати за приєднану потужність

Одним із інструментів спрощення процедури приєднання до мереж ОСР (операторів систем розподілу) та зниження її вартості може бути скасування плати за приєднану потужність. Лист з відповідною пропозицією направлено до Прем’єр-міністра за підписом в.о. Міністра енергетики Ольги Буславець.

Повідомляє Міненерго.

Реалізація цієї ініціативи передбачає, що замовниками приєднань буде оплачуватися виключно вартість будівництва лінії електропередачі до власних електроустановок, а плату за приєднану потужність буде скасовано.

При цьому, підстанційна складова в повному обсязі буде реалізовуватися за кошти ОСР, які будуть передбачені спеціальним розділом інвестиційних програм у відповідні роки.

Саме спрощення процедури приєднання до мереж ОСР та зниження її вартості напряму впливає на легкість ведення бізнесу в нашій країні і відповідно місце України у всесвітньому рейтингу Doing Business, яка нині займає 64 місце серед 190 країн, зокрема через довготривалі процедури будівництва енергетичних об’єктів та їх значної вартості.

Так, усереднена вартість стандартного приєднання до електромереж складає 1,25 тис. грн за кіловат у сільській місцевості та 1,08 тис. грн у місті. Ставка за нестандартне приєднання (підстанційна складова) до електромереж в Україні складає в середньому 1,747 тис. грн за кіловат.

При цьому тривалість нестандартного приєднання може сягати 350 днів. Такі умови приєднання електроустановок стримують залучення нових інвестицій, створення нових підприємств та, відповідно, робочих місць.

Фінансовим ресурсом для зменшення плати за приєднання, а також — відновлення існуючої мережевої інфраструктури та її перспективного розвитку має стати ефективна методологія стимулюючого тарифоутворення.

Раніше «Термінал» писав, що споживання електроенергії перевищило прогнозні показники на 3% — Буславець.