Нефтяные цены растут на опасениях по поводу добычи в Мексиканском заливе и Норвегии

Нефтяные цены уверенно повышаются в ходе торгов на новостях о приближении к США урагана «Дельта», а также о продолжающейся забастовке на норвежских месторождениях.

Передает Investing.

Стоимость декабрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 15:16 мск составила $42,77 за баррель, что на $0,78 (1,86%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,66 (1,65%) — до $40,61 за баррель.

По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на среду было остановлено чуть более 80% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе. Как ожидается, ураган «Дельта» обрушится на побережье штата Луизиана в пятницу.

Тем временем норвежская Equinor предупредила об угрозе приостановки добычи на месторождении Johan Sverdrup в Северном море, если забастовка рабочих, объявленная на прошлой неделе, продлится до 14 октября. Эти опасения разделяет шведская Lundin Energy, которой принадлежит доля в месторождении.

По данным Equinor, Johan Sverdrup является третьим крупнейшим месторождением на норвежском шельфе. Ранее компания уже приостановила добычу на нескольких месторождениях из-за действий профсоюза Lederne, которому не удалось достичь соглашения с ассоциацией Norwegian Oil & Gas по вопросам оплаты труда.

Ранее «Терминал» писал, что Норвегия планирует сократить нефтедобычу.