Рубрика | Др. страны, Нефть

Нефтяные цены растут на опасениях по поводу добычи в Мексиканском заливе и Норвегии

Обновлено: Октябрь 08, 2020. Тэги: , , , ,

Нефтяные цены растут на опасениях по поводу добычи в Мексиканском заливе и Норвегии

Нефтяные цены уверенно повышаются в ходе торгов на новостях о приближении к США урагана «Дельта», а также о продолжающейся забастовке на норвежских месторождениях.

Передает Investing.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:16 мск составила $42,77 за баррель, что на $0,78 (1,86%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,66 (1,65%) — до $40,61 за баррель.

По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на среду было остановлено чуть более 80% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе. Как ожидается, ураган «Дельта» обрушится на побережье штата Луизиана в пятницу.

Тем временем норвежская Equinor предупредила об угрозе приостановки добычи на месторождении Johan Sverdrup в Северном море, если забастовка рабочих, объявленная на прошлой неделе, продлится до 14 октября. Эти опасения разделяет шведская Lundin Energy, которой принадлежит доля в месторождении.

По данным Equinor, Johan Sverdrup является третьим крупнейшим месторождением на норвежском шельфе. Ранее компания уже приостановила добычу на нескольких месторождениях из-за действий профсоюза Lederne, которому не удалось достичь соглашения с ассоциацией Norwegian Oil & Gas по вопросам оплаты труда.

Ранее «Терминал» писал, что Норвегия планирует сократить нефтедобычу.

Автор:

(Всего статей: 9175)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: