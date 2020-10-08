Обсяг транспортованої нафти за результатами дев’яти місяців 2020 року збільшився на 6%, — Укртранснафта

Обсяг транспортованої нафти за результатами дев’яти місяців 2020 року становить 11,8 млн тонн, що на 6% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Повідомляє Укртранснафта.

Зокрема, обсяг транспортування нафти для НПЗ України у січні-вересні 2020 р. становить 1,9 млн тонн (на 8,7% більше, ніж за цей період у 2019 р.), а транзит – 9,9 млн тонн (на 5,5% більше порівняно з аналогічним періодом 2019 р.)

Загальний обсяг транспортування нафти у вересні 2020 року зменшився порівняно із вереснем минулого року на 8% — до 1,5 млн тонн. Зокрема, знизився транзит нафти трубопровідним транспортом через територію України на 6,7% – до 1,3 млн тонн та зменшився обсяг транспортування нафти на НПЗ України на 13,6% – до 204 тис. тонн нафти. З них компанія протранспортувала на НПЗ 112,1 тис. тонн української нафти, 76,8 тис. тонн – азербайджанської (Azeri) та 15,1 тис. тонн американської (WTI).

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