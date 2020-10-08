Обсяг транспортованої нафти за результатами дев’яти місяців 2020 року збільшився на 6%, — Укртранснафта

Обновлено: Октябрь 08, 2020. Тэги: ,

Обсяг транспортованої нафти за результатами дев’яти місяців 2020 року збільшився на 6%, — Укртранснафта

Обсяг транспортованої нафти за результатами дев’яти місяців 2020 року становить 11,8 млн тонн, що на 6% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Повідомляє Укртранснафта.

Зокрема, обсяг транспортування нафти для НПЗ України у січні-вересні 2020 р. становить 1,9 млн тонн (на 8,7% більше, ніж за цей період у 2019 р.), а транзит – 9,9 млн тонн (на 5,5% більше порівняно з аналогічним періодом 2019 р.)

Загальний обсяг транспортування нафти у вересні 2020 року зменшився порівняно із вереснем минулого року на 8% — до 1,5 млн тонн. Зокрема, знизився транзит нафти трубопровідним транспортом через територію України на 6,7% – до 1,3 млн тонн та зменшився обсяг транспортування нафти на НПЗ України на 13,6% – до 204 тис. тонн нафти. З них компанія протранспортувала на НПЗ 112,1 тис. тонн української нафти, 76,8 тис. тонн – азербайджанської (Azeri) та 15,1 тис. тонн американської (WTI).

Читайте у «Терміналі»: Укртранснафта планує зберігати нафту в трубопроводах.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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