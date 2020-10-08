Вугільні регіони України скористаються польським досвідом «справедливого переходу»

Польський національний фонд охорони навколишнього середовища та управління водними ресурсами (НФОНСіУВР) і Світовий банк спільно з Європейською комісією започаткували ініціативу зі сприяння обміну знаннями між вугільними регіонами Польщі та України.

Про це повідомили Укрінформу у пресслужбі Світового банку.

«Це може допомогти обом країнам підготуватися до енергетичної трансформації найближчими роками. Такий обмін знаннями є частиною програми, в рамках якої країнам надається допомога у розробленні та реалізації інклюзивних стратегій переходу до низьковуглецевих енергетичних систем», — йдеться у повідомленні.

НФОНСіУВР надаватиме підтримку навчальним поїздкам, конференціям, зустрічам, організованим Інститутом екології промислових районів (Institute for Ecology of Industrial Areas) і Центральним гірничим інститутом (Central Mining Institute).

Водночас Світовий банк за допомогою своїх програм з надання допомоги в управлінні енергетичним сектором (ESMAP) і Мультидонорського трастового фонду глобальної підтримки видобувних галузей (EGPS), у співпраці з Європейською комісією підтримуватиме участь України у зазначеному обміні знаннями.

Представники державного та приватного секторів України відвідають низку польських міст, включаючи декілька міст у Сілезії – головному вугільному регіоні Польщі. Під час цих візитів відбудуться зустрічі з польськими колегами з метою обміну досвідом з вирішення проблем трансформації, характерних для вугільних регіонів, зокрема, регуляторних, організаційних, економічних, соціальних, екологічних проблем, питань просторового планування тощо.