Вугільні регіони України скористаються польським досвідом «справедливого переходу»

Обновлено: Октябрь 08, 2020. Тэги: , ,

Вугільні регіони України скористаються польським досвідом «справедливого переходу»
Польський національний фонд охорони навколишнього середовища та управління водними ресурсами (НФОНСіУВР) і Світовий банк спільно з Європейською комісією започаткували ініціативу зі сприяння обміну знаннями між вугільними регіонами Польщі та України.

Про це повідомили Укрінформу у пресслужбі Світового банку.

«Це може допомогти обом країнам підготуватися до енергетичної трансформації найближчими роками. Такий обмін знаннями є частиною програми, в рамках якої країнам надається допомога у розробленні та реалізації інклюзивних стратегій переходу до низьковуглецевих енергетичних систем», — йдеться у повідомленні.

НФОНСіУВР надаватиме підтримку навчальним поїздкам, конференціям, зустрічам, організованим Інститутом екології промислових районів (Institute for Ecology of Industrial Areas) і Центральним гірничим інститутом (Central Mining Institute).

Водночас Світовий банк за допомогою своїх програм з надання допомоги в управлінні енергетичним сектором (ESMAP) і Мультидонорського трастового фонду глобальної підтримки видобувних галузей (EGPS), у співпраці з Європейською комісією підтримуватиме участь України у зазначеному обміні знаннями.

Представники державного та приватного секторів України відвідають низку польських міст, включаючи декілька міст у Сілезії – головному вугільному регіоні Польщі. Під час цих візитів відбудуться зустрічі з польськими колегами з метою обміну досвідом з вирішення проблем трансформації, характерних для вугільних регіонів, зокрема, регуляторних, організаційних, економічних, соціальних, екологічних проблем, питань просторового планування тощо.
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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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