З початку року в режимі shorthaul в Україну було транспортовано рекордну кількість газу

За три квартали 2020 року Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) транспортував у режимі shorthaul 6,1 млрд куб. м газу.

Зростання попиту на послугу з початку року зросло в десятки разів, пише пресслужба ОГТСУ.

Зокрема, за 9 місяців 2020 року обсяги транзиту зі Словаччини склали – 4,1 млрд куб. м, з Угорщини – 1,5 млрд куб. м, з Польщі – 0,5 млрд куб. м. З моменту запуску послуги сервісом shorthaul скористалися 24 замовники-нерезиденти та 5 українських компаній.

У вересні 2020 року shorthaul становив 1,2 млрд куб м. З ниження обсягів порівняно із серпнем пояснюється більш повним завантаженням українських газових сховищ. Разом з тим, це у 80 разів більше за обсяги на початку року.

«Трейдери і надалі продовжують завантажувати газ в режимі shorthaul до підземних сховищ. Вересень відзначився першим реальним, не тестовим транзитом в режимі shorthaul «кордон – кордон» з Словаччини в Угорщину, який становив майже 2 млн куб. м. Ми бачимо, що наші нові послуги дедалі більше викликають інтерес у закордонних та українських замовників. Це означає, що бізнес довіряє українській ГТС як партнеру і вбачає вигідність використання нашої інфраструктури. Зі свого боку, ми продовжуємо роботу над розвитком послуг, щоб запропонувати партнерам іще більш цікаві і високоякісні сервіси. Наша мета – розбудувати регіональний газовий хаб», – зауважив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Практично всі обсяги по shorthaul були скеровані трейдерами до підземних сховищ газу на зберігання в режимі «митний склад». Всього з початку року ОГТСУ, відповідно до замовлень клієнтів, направив оператору ПСГ для зберігання на «митному складі» 9,8 млрд куб. м газу (включно з обсягами по shorthaul).

Нагадаємо, що послуга shorthaul, яку впровадив Оператор ГТС України з 1 січня 2020 року, дозволяє клієнтам компанії замовляти транспортування газу між країнами Східної Європи через Україну за спеціальним вигідним тарифом. А в комплексі з послугою «митний склад» від Оператора газосховищ (АТ «Укртрансгаз») іноземним та вітчизняним клієнтам пропонуються зручні і привабливі умови зберігання газу в українських ПСГ.