З початку року в режимі shorthaul в Україну було транспортовано рекордну кількість газу

Обновлено: Октябрь 08, 2020. Тэги: , ,

З початку року в режимі shorthaul в Україну було транспортовано рекордну кількість газу

За три квартали 2020 року Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) транспортував у режимі shorthaul 6,1 млрд куб. м газу.

Зростання попиту на послугу з початку року зросло в десятки разів, пише пресслужба ОГТСУ.

Зокрема, за 9 місяців 2020 року обсяги транзиту зі Словаччини склали – 4,1 млрд куб. м, з Угорщини – 1,5 млрд куб. м, з Польщі – 0,5 млрд куб. м. З моменту запуску послуги сервісом  shorthaul скористалися 24 замовники-нерезиденти та 5 українських компаній.

У вересні 2020 року shorthaul становив 1,2 млрд куб м. З ниження обсягів порівняно із серпнем пояснюється більш повним завантаженням українських газових сховищ. Разом з тим, це у 80 разів більше за обсяги на початку року.

«Трейдери і надалі продовжують завантажувати газ в режимі shorthaul до підземних сховищ. Вересень відзначився першим реальним, не тестовим транзитом в режимі shorthaul «кордон – кордон» з Словаччини в Угорщину, який становив майже 2 млн куб. м. Ми бачимо, що наші нові послуги дедалі більше викликають інтерес у закордонних та українських замовників. Це означає, що бізнес довіряє українській ГТС як партнеру і вбачає вигідність використання нашої інфраструктури. Зі свого боку, ми продовжуємо роботу над розвитком послуг, щоб запропонувати партнерам іще більш цікаві і високоякісні сервіси. Наша мета – розбудувати регіональний газовий хаб», – зауважив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Практично всі обсяги по shorthaul були скеровані трейдерами до підземних сховищ газу на зберігання в режимі «митний склад». Всього з початку року ОГТСУ, відповідно до замовлень клієнтів, направив оператору ПСГ для зберігання на «митному складі» 9,8 млрд куб. м газу (включно з обсягами по shorthaul).

Нагадаємо, що послуга shorthaul, яку впровадив Оператор ГТС України з 1 січня 2020 року, дозволяє клієнтам компанії замовляти транспортування газу між країнами Східної Європи через Україну за спеціальним вигідним тарифом. А в комплексі з послугою «митний склад» від Оператора газосховищ (АТ «Укртрансгаз») іноземним та вітчизняним клієнтам пропонуються зручні і привабливі умови зберігання газу в українських ПСГ.

Автор:

(Всего статей: 9174)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: