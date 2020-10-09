2020-10-09: Мировые цены на нефть колеблются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в пятницу утром в ходе торгов изменились в цене до 43,26 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,18%.

При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 41,14 доллара за баррель, потеряв 0,12%.

Нефтяные цены сегодня снижаются, но завершают неделю уверенным ростом в связи с очередным ураганом в Мексиканском заливе, а также забастовкой рабочих на нефтяных месторождениях в Норвегии, пишет «Investing.com».

Стоимость декабрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:31 мск составила $43,26 за баррель, что на $0,08 (0,18%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,35 (3,2%), до $43,34 за баррель.

Цена фьючерсов на на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $41,14 за баррель, что на $0,05 (0,12%) ниже уровня предыдущей сессии. В среду фьючерсы подорожали на $1,24 (3,1%) — до $41,19 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала почти на 10%, WTI — на максимальные с июня 11%.

Ураган «Дельта», которому была присвоена третья категория, как ожидается, обрушится на побережье штата Луизиана в пятницу. Нефтекомпании, работающие в Мексиканском заливе, приостановили добывающие мощности, обеспечивающие производство нефти в объеме порядка 1,7 млн баррелей в сутки, сообщает Bloomberg.

«Приостановка значительной части добычи в Мексиканском заливе из-за урагана «Дельта»» является одной из ключевых причин подъема цен на нефть на этой неделе, — отметил главный аналитик CMC Markets Майкл МакКарти. — Опасения, связанные с недостаточной дисциплиной в выполнении условий соглашений странами ОПЕК, нивелируются снижением предложения на рынке из-за урагана».

Тем временем, забастовка в Норвегии угрожает существенным сокращением добычи нефти в Северном море. Накануне норвежская Equinor предупредила о возможности приостановки добычи на месторождении Johan Sverdrup, являющемся третьим по величине на норвежском шельфе. Ранее компания уже приостановила добычу на нескольких месторождениях из-за действий профсоюза Lederne, которому не удалось достичь соглашения с ассоциацией Norwegian Oil & Gas по вопросам оплаты труда.