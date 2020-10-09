Керівництво Нафтогазу звинувачують у держзраді

За фактом діяльності проти керівництва «Нафтогазу» відкрили кримінальну справу, яка побудована на звинуваченнях у державній зраді.

Про це Громадському радіо сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Справа стосується діяльності менеджменту компанії. Але важко розслідувати діяльність менеджменту без прізвища Коболєв. Вона побудована на звинуваченнях у державній зраді. Коли вона відкрита, я не знаю. Папери з цього приводу отримав сьогодні (8 жовтня 2020 — ред.)», — сказав він.

Коболєв каже, що у компанії це сприймають як «дуже наполегливе запрошення до публічної дискусії».

«Ми готові це запрошення прийняти. Нам немає чого приховувати. І щодо державного аудиту щодо резерву боргів, і щодо всіх інших питань ми абсолютно відкриті», — зауважив Коболєв.

Голова правління каже, що збився з ліку кримінальних справ щодо «Нафтогазу».