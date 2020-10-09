НКРЕКП поскаржилась ДБР про втручання групи народних депутатів у її діяльність

Члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у повному складі звернулися із заявою до Державного бюро розслідувань про незаконний вплив групи народних депутатів на діяльність Регулятора з метою перешкодити виконанню ними службових обов’язків та добитися прийняття незаконних рішень.
Повідомляє НКРЕКП.
Це заява про вчинення злочину, передбаченого статтею 344 Кримінального кодексу України, щодо незаконного впливу групи народних депутатів України на членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з використанням службового становища, статусу депутата.
Останнім часом вказана група народних депутатів системно вчиняє публічний та не публічний тиск на членів НКРЕКП. Такі дії групи народних депутатів члени НКРЕКП пов’язують з лобіюванням інтересів енергетичного холдингу «ДТЕК».
Раніше «Термінал» писав, що НКРЕКП обіцяє розслідувати скарги щодо «температурних коефіцієнтів».