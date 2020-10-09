Ольга Буславець презентувала проєкт Концепції реформування вугільноії галузі

Обновлено: Октябрь 09, 2020. Тэги: , , ,

Ольга Буславець презентувала проєкт Концепції реформування вугільноії галузі

У Міністерстві енергетики підготували проєкт Концепції реформування вугільної галузі, виходячи з перспектив вугледобувних підприємств та необхідності вирішити низку проблем, що накопичились у галузі.

Під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулося засідання Координаційного центру з питань трансформації вугільних регіонів України.

«Галузь потребує термінового та комплексного реформування, яке буде виходити з потреб держави в сфері енергетики, соціального розвитку шахтарських регіонів та міжнародних зобов’язань України, і базуватись на об’єктивних можливостях державної галузі та органів державної влади», – зазначила Ольга Буславець під час презентації проєкту концепції.

З-поміж декількох варіантів реформування Міністерство визначило пріоритетним спосіб поєднання процесу приватизації та процесу інтеграції державних шахт до ПАТ «Центренерго». Такий шлях включає в себе розподіл шахт на три групи. Перша група – шахти, що підлягають інтеграції з ПАТ «Центренерго» і є його ресурсною базою. Друга – шахти подвійного призначення, збут яких не обмежується виключно тепловими генераціями. Третя група шахт – такі, що будуть пропонуватися до приватизації не лише як вугледобувні підприємства, а й як цілісні майнові комплекси, які можна використовувати для іншої господарської діяльності.

«В рамках виконання розподілу Міністерство буде керуватися результатами аудиту державних підприємств, інвестиційним та геологічним потенціалом кожної шахти, потребами «Центренерго» та об’єктивними даними щодо інвестиційної привабливості державних шахт», – наголосила очільниця Міненерго.

Зараз Міністерство разом із закордонними партнерами, зокрема, урядом Німеччини та міжнародними організаціями відбирають шахти для проведення пілотних проєктів з трансформації вугільних мономіст. Міненерго запропонувало німецькій стороні 6 шахт – на заході та сході України.

Серед потенційних перших пілотних проєктів розглядаються дві шахти із запропонованих: шахта «Великомостівська», яка розташована на заході країни, в місті Червоноград та потенційно може стати потужним туристичним кластером, та шахта «5/6», яка розташована на сході, в місті Мирноград, та має потенціал технологічного кластеру.

«Метою всіх пілотних проєктів буде не лише вирішити проблеми конкретної території, але й створити досвід, який легко передається. Усі пілотні проєкти будуть впроваджуватися за принципом формування кластерів: технологічних, туристичних, інноваційних та інших», – підсумувала Ольга Буславець.

«Термінал» писав, вугільні регіони України скористаються польським досвідом «справедливого переходу».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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