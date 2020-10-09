Оператор ГТС України інформує про якість газу в регіонах України

Середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України у вересні 2020 року, становить 8 235 ккал/м3 (при нормі стандарту 7 600 ккал/м3).
Повідомляє Оператор ГТС України.
|Паспорти та теплота згоряння. Зведення по областях України:
|№ пп
|Паспорти фізико-хімічних показників природного газу
|Середньозважена теплота згоряння нижча (ТЗН), ккал/м3
|Середньозважена теплота згоряння вища (ТЗВ), ккал/м3
|1
|Вінницька
|8 254
|9 141
|2
|Волинська
|8 239
|9 127
|3
|Дніпропетровська
|8 225
|9 117
|4
|Донецька
|8 373
|9 274
|5
|Житомирська
|8 266
|9 149
|6
|Закарпатська
|8 223
|9 114
|7
|Запорізька
|8 226
|9 118
|8
|Івано-Франківська
|8 406
|9 306
|9
|Київська
|8 223
|9 104
|10
|Кіровоградська
|8 112
|8 994
|11
|Луганська
|8 206
|9 086
|12
|Львівська
|8 091
|8 969
|13
|Миколаївська
|8 192
|9 078
|14
|Одеська
|8 239
|9 133
|15
|Полтавська
|8 080
|8 951
|16
|Рівненська
|8 219
|9 103
|17
|Сумська
|8 307
|9 196
|18
|Тернопільська
|8 250
|9 138
|19
|Харківська
|8 284
|9 170
|20
|Херсонська
|8 220
|9 110
|21
|Хмельницька
|8 254
|9 137
|22
|Черкаська
|8 229
|9 120
|23
|Чернівецька
|8 306
|9 201
|24
|Чернігівська
|8 204
|9 086
Читайте у «Терміналі»: Оператор ГТС України закупить 2 млрд кубометрів технологічного газу.