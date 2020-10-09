Средства на достройку ХАЕС необходимо включить в себестоимость электроэнергии Энергоатома – глава компании

Увеличение себестоимости производства «Энергоатома» с 54 коп. до 74 коп. за кВт-ч позволило бы государственному предприятию «НАЭК «Энергоатом» саккумулировать средства, чтобы завершить строительство энергоблоков №3 и 4 на Хмельницкой АЭС. Об этом журналистам сообщил временно исполняющий обязанности президента Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Петр Котин.



Передает Униан.

«Сейчас себестоимость нашей продукции составляет 54 копейки за кВт-ч. Это намного ниже, чем себестоимость у любой другой генерации. Это в два раза ниже, чем, например, у тепловой генерации. Поэтому нам нужно дополнительно 20 копеек к этой себестоимости, это будет 74 копейки, но все равно намного меньше, чем у любой генерации. Этого достаточно для завершения строительства 3 и 4 энергоблока Хмельницкой атомной электростанции», — сказал Котин.

Глава компании также считает, что необходимо изменить действующий механизм специальных обязательств на рынке электроэнергии (ПСО), что также позволило бы получить средства для завершения строительства энергоблоков.

«Сейчас, согласно нашим социальным обязательствам по покрытию тарифов для населения, мы отпускаем нашу электроэнергию за 1 копейку — на это НАЭК «Энергоатом» будет ежегодно тратить около 40 млрд грн, а это стоимость завершения строительства одного энергоблока», — сказал Котин.

«Если мы будем, например, отдавать не 40, а 30 млрд грн, то уже этих 10 млрд грн нам будет достаточно, чтобы за 4-5 лет мы достроили энергоблок», — добавил он.

Ранее «Терминал» писал, что Энергоатом-Трейдинг продал на аукционе 14 900 МВт·ч для экспорта.