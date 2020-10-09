Средства на достройку ХАЕС необходимо включить в себестоимость электроэнергии Энергоатома – глава компании

Обновлено: Октябрь 09, 2020. Тэги: , ,

Средства на достройку ХАЕС необходимо включить в себестоимость электроэнергии Энергоатома – глава компании

Увеличение себестоимости производства «Энергоатома» с 54 коп. до 74 коп. за кВт-ч позволило бы государственному предприятию «НАЭК «Энергоатом» саккумулировать средства, чтобы завершить строительство энергоблоков №3 и 4 на Хмельницкой АЭС. Об этом журналистам сообщил временно исполняющий обязанности президента Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Петр Котин.

Передает Униан.

«Сейчас себестоимость нашей продукции составляет 54 копейки за кВт-ч. Это намного ниже, чем себестоимость у любой другой генерации. Это в два раза ниже, чем, например, у тепловой генерации. Поэтому нам нужно дополнительно 20 копеек к этой себестоимости, это будет 74 копейки, но все равно намного меньше, чем у любой генерации. Этого достаточно для завершения строительства 3 и 4 энергоблока Хмельницкой атомной электростанции», — сказал Котин.

Глава компании также считает, что необходимо изменить действующий механизм специальных обязательств на рынке электроэнергии (ПСО), что также позволило бы получить средства для завершения строительства энергоблоков.

«Сейчас, согласно нашим социальным обязательствам по покрытию тарифов для населения, мы отпускаем нашу электроэнергию за 1 копейку — на это НАЭК «Энергоатом» будет ежегодно тратить около 40 млрд грн, а это стоимость завершения строительства одного энергоблока», — сказал Котин.

«Если мы будем, например, отдавать не 40, а 30 млрд грн, то уже этих 10 млрд грн нам будет достаточно, чтобы за 4-5 лет мы достроили энергоблок», — добавил он.

Ранее «Терминал» писал, что Энергоатом-Трейдинг продал на аукционе 14 900 МВт·ч для экспорта.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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