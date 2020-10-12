2020-10-12: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в понедельник утром в ходе торгов изменились в цене до 42,44 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания gj состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,96%.

При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 40,20 доллара за баррель, потеряв 0,99%.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник снижаются, продемонстрировав большой прирост по итогам минувшей недели, пишет «Investing.com».

В пятницу норвежская нефтегазовая ассоциация Norwegian Oil & Gas достигла соглашения по вопросам оплаты труда с профсоюзом Lederne, что позволило завершить забастовку работников некоторых месторождений, которая продолжалась с 30 сентября. Ранее действия профсоюза привели к снижению добычи в стране на 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, при этом существовала угроза сокращения добычи на 1 млн б/с, отмечает S&P Global Platts.

Тем временем нефтегазовые компании в Мексиканском заливе начали оценивать ущерб в связи с прошедшим ураганом «Дельта» для проведения необходимых ремонтных работ и восстановления добычи.

По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на воскресенье было остановлено чуть более 91% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Помимо этого, национальная нефтяная компания Ливии в воскресенье объявила о возобновлении добычи на самом крупном нефтяном месторождении в стране «Шарара», которое может производить до 300 тыс. б/с. «На ливийском месторождении «Шарара» изначально будет добываться 40 тыс. б/с, а затем, в течение 10 дней, будет достигнута максимальная добыча в приблизительно 300 тыс. б/с. Возвращение этих баррелей на рынок на постоянной основе будет беспокоить «быков» на нефтяном рынке и станет головной болью для ОПЕК», — считает аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, количество действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе выросло на четыре единицы — до 193 установок. Увеличение их числа наблюдалось третью неделю подряд.

Стоимость декабрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:39 мск в понедельник составляет $42,52 за баррель, что на $0,33 (0,77%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,49 (1,1%).

Цена фьючерсов на на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,28 за баррель, что на $0,32 (0,79%) ниже уровня предыдущей сессии. В пятницу фьючерсы снизились в цене на $0,59 (1,4%).

На прошлой неделе стоимость Brent выросла на 9,1%, WTI — на 9,6%.