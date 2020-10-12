Амос Хохштайн залишає Наглядову раду НАК «Нафтогаз України»

НАК «Нафтогаз України» отримала офіційне повідомлення від члена Наглядової ради пана Амоса Хохштайна про припинення його повноважень як незалежного директора в Наглядовій раді компанії.

Про це пише пресслужба НАК «Нафтогаз».

Американський бізнесмен та колишній дипломат Амос Хохштайн працював в Наглядовій раді з 2017 року. Коментуючи своє рішення, пан Хохштайн висловив вдячність менеджменту Групи Нафтогаз за професійну роботу протягом трьох років спільної роботи.

«За останні три роки ми досягли значного прогресу. Група Нафтогаз перетворилась із збиткової компанії на генератора доходу для державного бюджету. Ми привели компанію у відповідність до правил ЄС та завершили відокремлення оператора газотранспортної системи відкрито та прозоро. Багаторічна боротьба за те, щоб покласти край непрозорій системі ПСО, нарешті була виграна. Більше того, Нафтогаз переміг російський Газпром в арбітражному процесі на суму 5 млрд доларів. Це було правильне рішення з далекосяжними наслідками, як фінансовими, так і геополітичними» – зауважив пан Хохштайн, коментуючи результати роботи компанії.

Серед причин свого рішення залишити Наглядову раду Амос Хохштайн назвав посилення протидії процесу реформування ринку газу та процесам трансформаці Нафтогазу в незалежну ефективну компанію. Він також закликав уряд України продовжити курс на забезпечення незалежності наглядових рад в Україні як запобіжника від повернення корупційних схем минулого.

Голова правління Групи Нафтогаз Андрій Коболєв подякував Амосу Хохштайну за спільну роботу: «Корпоративна реформа, розпочата нашою командою ще в 2014 році, уже сьогодні захищає компанію від політичних та інших впливів. В тому числі і зусилля Амоса Хохштайна дозволили здобути цю незалежність сьогодні. Саме його внесок був критично важливим для перемоги Нафтогазу в Стокгольмському арбітражі. Без його експертизи та безпосередньої участі це було б неможливо. Я дуже вдячний йому за спільну роботу і хочу запевнити, що компанія продовжить курс на реформи, завершить успішну трансформацію, а менеджмент і надалі боротиметься за прозорість ухвалення рішень та не допустить повернення корупційних схем минулих часів», – заявив Андрій Коболєв.

Вдячність за роботу пана Хохштайна та впевненість в ефективності роботи Наглядової ради в майбутньому також висловила голова Наглядової ради Клер Споттісвуд.

«Я хочу подякувати пану Хохштайну за його надзвичайну роботу в Наглядовій раді, яка забезпечила незалежність при прийнятті важливих рішень, включаючи продовження повноважень голови правління. Також хочу підкреслити, що за нинішнього стану корпоративного управління Група Нафтогаз є стійкою до впливу ззовні, а Наглядова рада продовжуватиме убезпечувати рішення компанії від політичного впливу та будь-яких спроб повернути корупцію у державну енергетику», – наголосила пані Споттісвуд.