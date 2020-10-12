Буславець: Енергетика — привабливий сектор для залучення інвестицій

Відбулася зустріч в.о. міністра енергетики України Ольги Буславець з лідерами Міжнародної Ради Бізнес Асоціацій та Палат в Україні.

Про це пише пресслужба Міненерго.

Очільниця Міненерго і представники бізнес-спільноти обговорили низку актуальних питань української енергетики: перспективи «зеленої» енергетики, умови під’єднання до електромереж та провадження ефективного стимулюючого тарифоутворення, енергоефективність тощо.

«Енергетика України – це дуже привабливий сектор для залучення інвестицій. Я розумію, що інвесторам потрібні зрозумілі, прозорі правила гри на всіх енергетичних ринках. Так, нам ще потрібно здійснити чимало роботи, щоб інвестори могли безперешкодно інвестувати в Україну. Але я впевнена, що зараз енергетичний сектор стає більш сталим та зрозумілим для інвесторів», – зазначила Ольга Буславець.

Вона нагадала, що початок її роботи на чолі міністерства збігся із піком кризових явищ в енергетиці, які довелося оперативно вирішувати. Зокрема, шляхом складних перемовин вдалося досягти компромісу із виробниками і інвесторами у відновлювані джерела енергії і підписати Меморандум, умови якого імплементує закон щодо вдосконалення умов підтримки «зеленої» енергетики.

«За перший місяць дії закону умови Меморандуму виконано у повному обсязі – Гарантований покупець розрахувався за «зелену» електроенергію на 100%, хоча в попередні місяці літа оплата не перевищувала 5%. Міністерство докладатиме всіх зусиль, щоб і до кінця року зобов’язання держави перед інвесторами було виконано», – наголосила Ольга Буславець.

Зараз надзвичайно актуальним є врегулювання проблемних питань з підключенням нових споживачів до електричних мереж. Цей показник безпосередньо впливає на позицію України в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business. Міністерство напрацьовує пропозиції, які спрямовані на модернізацію електромереж, скорочення термінів та здешевлення процесу підключень. Зокрема, розроблено законопроєкт, який має на меті удосконалити механізм виділення земельних ділянок, що у результаті має зменшити строки підключення електроустановок та затрати на землевпорядні роботи. Міненерго підтримує впровадження стимулюючого тарифоутворення для електромережевих компаній, яке дозволить залучити фінансовий ресурс для модернізації електричної інфраструктури.

В.о. Міністра також зупинилася на потребах України у маневрових потужностях. На наступний рік така потреба складатиме 2 ГВт. Вона наголосила на значних перспективах розвитку гідроенергетики, зокрема, добудові Дністровської ГАЕС, будівництві Канівської ГАЕС, а також програмі реабілітації гідроелектростанцій.

Крім того, Україна зацікавлена у проектах Energy Storage, а також у впровадженні газопоршневих станцій. Атомна енергетика також має перспективи для інвестиційних проєктів впровадження новітніх технологій на заміну застарілим. У тепловій генерації актуальним є проєкт будівництва блоку (660МВТ) на Слов’янській ТЕС.

В заході взяли участь керівники Австрійсько-Української Бізнес Асоціації, Торгово-промислової палати, Американсько-Української Ділової Ради, Канадсько-Української Торгової Палати, Турецько-Української Бізнес Асоціації, Китайської Торгової Асоціації, Британсько-Української торгової палати, Шведсько-Української бізнес асоціації та Французько – Української бізнес Ради.