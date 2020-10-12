Меры против COVID ударили по энергетике Евросоюза

Обновлено: Октябрь 12, 2020. Тэги: , , , ,

Меры против COVID ударили по энергетике Евросоюза

Меры по борьбе с COVID-19 серьезно повлияли рынок энергетики ЕС, во втором квартале потребление газа в регионе упало на 10% к аналогичному периоду 2019 года, говорится в отчете Еврокомиссии.

Передает Прайм.

«Широко распространенные меры изоляции, связанные с пандемией коронавируса COVID-19 в ЕС, серьезно повлияли на образ жизни, экономику и энергетические рынки во втором квартале 2020 года… Потребление газа в ЕС снизилось на 10% — до 8 миллиардов кубометров по сравнению со вторым кварталом 2019 года, в основном из-за падения спроса на газ в промышленности, сокращения использования газа в производстве электроэнергии и снижения потребностей в закачке в хранилища», — говорится в релизе.

Чистый импорт газа в ЕС упал на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российские поставки по трубопроводам покрывали 42% импорта, на втором месте были совокупные закупки СПГ — 25%, на третьем — трубопроводные поставки из Норвегии (23%).

Импорт СПГ во втором квартале 2020 года после динамичного роста в последние кварталы снизился на 3% к аналогичному периоду прошлого года, пишет ЕК. Соединенные Штаты, хотя и потеряли 7 процентных пунктов своей рыночной доли, остались крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, обеспечив 23% общего импорта ЕС и опередив Катар (22%) и Россию (18%).

Оценочный счет ЕС на импорт газа упал до самого низкого уровня за последние шесть лет и составил 6,2 миллиарда евро по сравнению с 15,8 миллиардами евро во втором квартале 2019 года. Это произошло в основном из-за падения цен на закупки этого вида топлива и уменьшения объемов поставок, сообщает ЕК.

Читайте в Терминале: Іноземні компанії активно цікавляться послугами short-haul та зберігання газу в ПСГ — Макогон.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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