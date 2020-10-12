На первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция

В соответствии с графиком сооружения Белорусской АЭС, на первом энергоблоке успешно запущена цепная реакция, реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности. Таким образом положено начало жизненного цикла реактора.

Сообщает БелАЭС.

В ближайшее время на первом энергоблоке проведут комплекс исследований, которые позволят подтвердить надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки. Следующим этапом станет энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны.

Ранее Терминал писал, что Росатом рассчитывает, что блок №1 БелАЭС будет подключен к сети «на грани» октября-ноября.