Нафтогаз ввів в експлуатацію надглибоку газову свердловину

Група Нафтогаз завершила буріння чергової надглибокої свердловини №58 на Комишнянському родовищі у Полтавській області. На глибині 6040 м отримано значний приплив вуглеводнів – понад 170 тис. м³ газу на добу.

Повідомляє Укргазвидобування.

Комишнянське родовище є складним за геологічною будовою і визначається глибоким заляганням продуктивних горизонтів. Його запаси сягають близько 8 млрд м³ газу. Протягом року компанія завершила буріння трьох глибоких свердловин на родовищі, останньою з яких є експлуатаційна свердловина №58.

Буріння свердловини виконували силами власного бурового підрядника «Укрбургаз» із залучення нового бурового верстату китайського виробництва HongHua, придбаного у 2018 році. Швидкість буріння нової свердловини становила більше 830 м/верстато-місяць, завдяки чому її пробурили на 41 добу швидше, ніж планувалося.

Комишнянське родовище перебуває в активній стадії розробки. Наразі вже розпочали буріння ще однієї нової свердловини, в планах на найближчі півроку – ще дві.

Раніше Термінал писав, що Група Нафтогаз ввела в експлуатацію надглибоку свердловину у Харківській області.