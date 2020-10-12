PGNiG та Група ЕРУ інвестують у видобуток природного газу в Україні

Польська нафтогазова компанія (PGNiG) підписала інвестиційну угоду з Групою компаній «Енергетичні ресурси України» (Група ЕРУ) про спільний проект розвідки та видобутку природного газу в Україні.

Повідомляє Група компанії «Енергетичні ресурси України».

Угода встановлює загальні рамки співпраці та визначає графік подальшої роботи на ділянці, розташованої поблизу польського кордону в Україні. Значний виробничий потенціал проекту підтверджується результатами геологічних досліджень, проведених PGNiG, які показують схожість геологічних структур ділянки з Перемишлем, найбільшим родовищем природного газу в Польщі. Угода є важливим кроком до початку спільної діяльності у цьому районі.

Важливим елементом будь-якого інвестиційного проекту, що здійснюється в Україні, є страхування від політичних ризиків. З метою забезпечення фінансового захисту спільного проекту PGNiG та Групою ЕРУ розпочато переговори з US International Development Finance Corporation та Poland’s Export Credit Insurance Corporation (KUKE).

Раніше Термінал писав, що планы по добыче сланцевого газа в Польше провалились — PGNiG.