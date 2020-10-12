Затверджено порядок використання коштів на погашення заборгованості перед шахтарями «Надії»

Обновлено: Октябрь 12, 2020. Тэги: , ,

Затверджено порядок використання коштів на погашення заборгованості перед шахтарями «Надії»

Кабінет Міністрів ухвалив порядок використання коштів, виділених з державного бюджету на погашення заборгованості перед працівниками шахти «Надія» у сумі 51 млн грн.

Проєкт відповідної постанови було розроблено Міністерством енергетики.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала зміни до Держбюджету-2020, що дозволять погасити заборгованість із заробітної плати перед гірниками «Надії».

Парламентарі підтримали відповідну ініціативу народного депутата Юрія Камельчука, яку напрацювали спільно із урядом і Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та Міністерством енергетики і в.о. Міністра Ольгою Буславець.

Важливо зазначити, що держава не має відношення до накопичення цієї заборгованості. Водночас, матеріали фінансового аудиту ПрАТ «Шахта «Надія» свідчать про численні порушення попереднього керівництва підприємства. Міненерго передало ці матеріали у правоохоронні органи для подальшого розслідування.

«Термінал» писав, ситуація на шахті «Надія» є безпрецедентною, оскільки держава не має відношення до накопиченої на підприємстві заборгованості із заробітної плати та водночас не може стояти осторонь кризової ситуації, в яку потрапили гірники.

Автор:

(Всего статей: 9185)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: