Затверджено порядок використання коштів на погашення заборгованості перед шахтарями «Надії»

Кабінет Міністрів ухвалив порядок використання коштів, виділених з державного бюджету на погашення заборгованості перед працівниками шахти «Надія» у сумі 51 млн грн.
Проєкт відповідної постанови було розроблено Міністерством енергетики.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала зміни до Держбюджету-2020, що дозволять погасити заборгованість із заробітної плати перед гірниками «Надії».
Парламентарі підтримали відповідну ініціативу народного депутата Юрія Камельчука, яку напрацювали спільно із урядом і Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та Міністерством енергетики і в.о. Міністра Ольгою Буславець.
Важливо зазначити, що держава не має відношення до накопичення цієї заборгованості. Водночас, матеріали фінансового аудиту ПрАТ «Шахта «Надія» свідчать про численні порушення попереднього керівництва підприємства. Міненерго передало ці матеріали у правоохоронні органи для подальшого розслідування.
«Термінал» писав, ситуація на шахті «Надія» є безпрецедентною, оскільки держава не має відношення до накопиченої на підприємстві заборгованості із заробітної плати та водночас не може стояти осторонь кризової ситуації, в яку потрапили гірники.