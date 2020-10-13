2020-10-13: Нефть торгуется ниже $42 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре во вторник утром в ходе торгов изменились в цене до 41,75 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,07%.

При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 39,46 доллара за баррель, прибавив 0,08%.

Сегодня нефтяные цены незначительно повышаются после заметного снижения днем ранее, пишет «Investing.com».

Стоимость декабрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 мск составила $41,79 за баррель, что на $0,07 (0,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $1,13 (2,6%).

Цена фьючерсов на на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $39,50 за баррель, что на $0,07 (0,18%) выше уровня предыдущей сессии. В понедельник фьючерсы снизились в цене на $1,17 (2,9%).

По данным Market Data, оба контракта завершили вчерашние торги на минимальной отметке с 5 октября.

После перебоев в работе, вызванных ураганом «Дельта», нефтегазовые производители начали восстанавливать добычу в Мексиканском заливе, пишет S&P Global Platts. По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на понедельник было остановлено 69,4% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе по сравнению с 91% днем ранее.

В то же время, как отмечает глава Sun Global Investments Михир Кападия, которого цитирует MarketWatch, «в ближайшие недели возможны новые перебои в Мексиканском заливе, поскольку сезон ураганов продолжается».

«Это снова может привести к росту цен, поскольку следует ожидать остановки добычи на это время», — сказал он.

Помимо этого, в пятницу норвежская нефтегазовая ассоциация Norwegian Oil & Gas достигла соглашения по вопросам оплаты труда с профсоюзом Lederne, что позволило завершить забастовку работников некоторых месторождений, которая продолжалась с 30 сентября. Ранее действия профсоюза привели к снижению добычи в стране на 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, при этом существовала угроза сокращения добычи на 1 млн б/с, отмечает S&P Global Platts.

Национальная нефтяная компания Ливии, в свою очередь, в воскресенье объявила о возобновлении добычи на самом крупном нефтяном месторождении в стране «Шарара», которое может производить до 300 тыс. б/с.

Обеспокоенность трейдеров также вызывает скачок новых случаев заражения коронавирусом, который угрожает введением новых карантинных мер.

«Энергетические рынки смотрят дальше сезона ураганов и фокусируются на опасениях избытка предложения, поскольку прогнозы спроса чувствительны к карантинным мерам», — отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эвард Мойя, которого цитирует S&P Global Platts.