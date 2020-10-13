2020-10-13: В мелком опте повысились цен на бензины А-92 евро, А-95 евро

13 октября 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине цены на бензины А-92 евро, А-95 евро в мелком опте повысились.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.33% (6 коп/л) до 19.22 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.28% (6 коп/л) до 20.17 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте не изменились в цене , которая составляет 16.79 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|19.22
|0.33
|1.78
|3.23
|Бензин А-95 евро
|20.17
|0.28
|1.78
|2.85
|Дизельное топливо евро
|16.79
|0.01
|1.56
|0.33
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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