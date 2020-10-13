2020-10-13: В мелком опте повысились цен на бензины А-92 евро, А-95 евро

13 октября 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине цены на бензины А-92 евро, А-95 евро в мелком опте повысились.



По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.33% (6 коп/л) до 19.22 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.28% (6 коп/л) до 20.17 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте не изменились в цене , которая составляет 16.79 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 19.22 0.33 1.78 3.23 Бензин А-95 евро 20.17 0.28 1.78 2.85 Дизельное топливо евро 16.79 0.01 1.56 0.33

Для справки:

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