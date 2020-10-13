Енергоатом та Bitfury Holding B.V. підписали Меморандум про співпрацю зі створення дата-центрів поблизу АЕС

Обновлено: Октябрь 13, 2020. Тэги: , ,

Енергоатом та Bitfury Holding B.V. підписали Меморандум про співпрацю зі створення дата-центрів поблизу АЕС

ДП НАЕК «Енергоатом» та голландська компанія Bitfury Holding B.V. підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з метою створення дата-центрів на територіях АЕС України. Документ підписали очільник Енергоатома Петро Котін і директор Bitfury Holding B.V. Олег Блінков 13 жовтня в центральному офісі Енергоатома.

Повідомляє Енергоатом.

Як зазначається в Меморандумі, його метою є збереження або збільшення обсягів виробництва електроенергії атомною генерацією України та відновлення балансу виробництва/споживання електроенергії в країні. Серед передумов підписання документа сторони зазначили швидке зростання індустрії послуг центрів обробки даних як галузі, в якій знаходять своє впровадження найновіші апаратні технології та яка дозволяє консолідувати інформаційні ресурси і скоротити сукупні витрати на володіння ІТ-інфраструктурою.

В документі прогнозується, що загальне енергоспоживання проєкту може сягати 2 ГВт.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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