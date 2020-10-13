Енергоатом та Bitfury Holding B.V. підписали Меморандум про співпрацю зі створення дата-центрів поблизу АЕС

ДП НАЕК «Енергоатом» та голландська компанія Bitfury Holding B.V. підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з метою створення дата-центрів на територіях АЕС України. Документ підписали очільник Енергоатома Петро Котін і директор Bitfury Holding B.V. Олег Блінков 13 жовтня в центральному офісі Енергоатома.

Повідомляє Енергоатом.

Як зазначається в Меморандумі, його метою є збереження або збільшення обсягів виробництва електроенергії атомною генерацією України та відновлення балансу виробництва/споживання електроенергії в країні. Серед передумов підписання документа сторони зазначили швидке зростання індустрії послуг центрів обробки даних як галузі, в якій знаходять своє впровадження найновіші апаратні технології та яка дозволяє консолідувати інформаційні ресурси і скоротити сукупні витрати на володіння ІТ-інфраструктурою.

В документі прогнозується, що загальне енергоспоживання проєкту може сягати 2 ГВт.

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