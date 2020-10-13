Міненерго повідомило про завершення чергового етапу синхронізації України з европейською енергосистемою

Завершився черговий етап підготовки синхронізації України з європейською енергосистемою ENTSO-E. Протягом 11-12 жовтня пройшло тестування систем збудження генераторів та систем регулювання турбін енергоблоків на Южно-Українській атомній електростанції.

Як повідомляє пресслужба Міненерго, випробування генеруючого обладнання електричних станцій для моделювання та валідації систем збудження та систем регулювання частоти та потужності було проведено згідно з графіком.

У серпні аналогічні випробування проводились на блоках Рівненської та Запорізької АЕС, випробування на ЮУАЕС завершили цей етап тестування.

«Результатом випробувань енергоблоків АЕС стане формування вихідних даних, необхідних для створення математичної моделі ОЕС України та виконання розрахунків статичної та динамічної стійкості при синхронному режимі роботи з енергосистемою Європи», — пояснили в Міненерго.

Нагадаємо, синхронізація української об’єднаної енергосистеми з європейськими енергосистемами – це одне із стратегічних завдань нашої держави. Зараз виконання всіх вимог відбувається за планом.

Зокрема, повністю завершено тестування енергоблоків електростанцій, завершується реконструкція та будівництво необхідних ліній електропередач і підстанцій.

Водночас, окрім запланованих технічних заходів, для успішного завершення синхронізації необхідно здійснити сертифікацію оператора системи передачі згідно з вимогами Третього енергетичного пакету ЄС. Передумовою для цього є ухвалення відповідного законопроекту щодо врегулювання питання сертифікації оператора системи передачі електричної енергії за моделлю відокремлення ISO, який наразі знаходиться на розгляді у Верховній Раді України.