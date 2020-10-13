Міненерго повідомило про завершення чергового етапу синхронізації України з европейською енергосистемою

Обновлено: Октябрь 13, 2020. Тэги: ,

Міненерго повідомило про завершення чергового етапу синхронізації України з европейською енергосистемою

Завершився черговий етап підготовки синхронізації України з європейською енергосистемою ENTSO-E. Протягом 11-12 жовтня пройшло тестування систем збудження генераторів та систем регулювання турбін енергоблоків на Южно-Українській атомній електростанції.

Як повідомляє пресслужба Міненерго, випробування генеруючого обладнання електричних станцій для моделювання та валідації систем збудження та систем регулювання частоти та потужності було проведено згідно з графіком.

У серпні аналогічні випробування проводились на блоках Рівненської та Запорізької АЕС, випробування на ЮУАЕС завершили цей етап тестування.

«Результатом випробувань енергоблоків АЕС стане формування вихідних даних, необхідних для створення математичної моделі ОЕС України та виконання розрахунків статичної та динамічної стійкості при синхронному режимі роботи з енергосистемою Європи», — пояснили в Міненерго.

Нагадаємо, синхронізація української об’єднаної енергосистеми з європейськими енергосистемами – це одне із стратегічних завдань нашої держави. Зараз виконання всіх вимог відбувається за планом.

Зокрема, повністю завершено тестування енергоблоків електростанцій, завершується  реконструкція та будівництво необхідних ліній електропередач і підстанцій.

Водночас, окрім запланованих технічних заходів, для  успішного завершення синхронізації необхідно здійснити сертифікацію оператора системи передачі згідно з  вимогами Третього енергетичного пакету ЄС. Передумовою для цього є ухвалення відповідного законопроекту щодо врегулювання питання сертифікації оператора системи передачі електричної енергії за моделлю відокремлення ISO, який наразі знаходиться на розгляді у Верховній Раді України.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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