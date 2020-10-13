Міненерго запропонувало за якими критеріями обиратимуть шахти для трансформації

Міністерство енергетики разом із Урядом Німеччини та міжнародними партнерами планують реалізувати пілотні проєкти трансформації вугільних мономіст.

Проєкти виконуватимуться спільно з міжнародною агенцією GiZ, пише пресслужба Міненерго.

Два пілотні проєкти, що виконуватимуться в першу чергу, включатимуть в себе трансформацію двох вугільних мономіст – на заході і на сході України.

Для обрання учасників проведуть глибинний аналіз економічних, екологічних та соціально-політичних чинників.

Відбір відбуватиметься за такими критеріями:

Економічнінаслідки

Соціальнінаслідки

Наслідки для навколишньогосередовища

Місцеваполітичнаситуація

Можливості для формуваннякластерів (технологічних, туристичних)

Стан шахти

Оцінка дозволить на етапі підготовки пілотних проєктів передбачити потенційні проблеми та передбачити заходи для їх мінімізації. Значну увагу буде приділено саме соціально-економічним реаліям регіону, де розміщена шахта.

Міністерство запропонувало німецькій стороні 6 шахт для пілотних проєктів: по три шахти на сході та заході, це шахти державної форми власності, які готуються до ліквідації.

Кожна із запропонованих шахт є унікальною, процес їх трансформації потребуватиме значних зусиль. Метою всіх пілотних проєктів буде не лише вирішити проблеми конкретної території, але й створити досвід, який легко передається.

Усі пілотні проєкти будуть впроваджуватися за принципом формування кластерів: технологічних, туристичних, інноваційних та інших.

Наразі серед потенційних перших пілотних проєктів розглядаються 2 шахти із запропонованого списку, а саме:

шахта «Великомостівська», яка розташована на заході країни, в місті Червоноград та потенційно може стати потужним туристичним кластером;

шахта «5/6», розташована на сході, в м. Мирноград та має потенціал технологічного кластеру.

Читайте в «Терміналі», у Міністерстві енергетики підготували проєкт Концепції реформування вугільної галузі, виходячи з перспектив вугледобувних підприємств та необхідності вирішити низку проблем, що накопичились у галузі.

