Міненерго запропонувало за якими критеріями обиратимуть шахти для трансформації

Міністерство енергетики разом із Урядом Німеччини та міжнародними партнерами планують реалізувати пілотні проєкти трансформації вугільних мономіст.
Проєкти виконуватимуться спільно з міжнародною агенцією GiZ, пише пресслужба Міненерго.
Два пілотні проєкти, що виконуватимуться в першу чергу, включатимуть в себе трансформацію двох вугільних мономіст – на заході і на сході України.
Для обрання учасників проведуть глибинний аналіз економічних, екологічних та соціально-політичних чинників.
Відбір відбуватиметься за такими критеріями:
- Економічнінаслідки
- Соціальнінаслідки
- Наслідки для навколишньогосередовища
- Місцеваполітичнаситуація
- Можливості для формуваннякластерів (технологічних, туристичних)
- Стан шахти
Оцінка дозволить на етапі підготовки пілотних проєктів передбачити потенційні проблеми та передбачити заходи для їх мінімізації. Значну увагу буде приділено саме соціально-економічним реаліям регіону, де розміщена шахта.
Міністерство запропонувало німецькій стороні 6 шахт для пілотних проєктів: по три шахти на сході та заході, це шахти державної форми власності, які готуються до ліквідації.
Кожна із запропонованих шахт є унікальною, процес їх трансформації потребуватиме значних зусиль. Метою всіх пілотних проєктів буде не лише вирішити проблеми конкретної території, але й створити досвід, який легко передається.
Усі пілотні проєкти будуть впроваджуватися за принципом формування кластерів: технологічних, туристичних, інноваційних та інших.
Наразі серед потенційних перших пілотних проєктів розглядаються 2 шахти із запропонованого списку, а саме:
шахта «Великомостівська», яка розташована на заході країни, в місті Червоноград та потенційно може стати потужним туристичним кластером;
шахта «5/6», розташована на сході, в м. Мирноград та має потенціал технологічного кластеру.
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