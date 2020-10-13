«Укртатнафта» ввела в експлуатацію новий технологічний об’єкт за 800 мільйонів гривень

Обновлено: Октябрь 13, 2020. Тэги: ,

«Укртатнафта» ввела в експлуатацію новий технологічний об’єкт за 800 мільйонів гривень

Успішне впровадження проєкту стало можливим при тісній співпраці та взаємодії з всесвітньовідомими компаніями Axens та Honeywell UOP.

Про це пише пресслужба Укртатнафти.

Зі сторони нашої компанії проект реалізовувався під професійним керівництвом головного інженера ПАТ «Укртатнафта» Лінаса Чапаса. Активна частина робіт проєкту розпочалась у 2017 році і тривала 3 роки. При цьому загальний об’єм інвестицій в цей технологічний комплекс склав 788 млн грн.

Запуск установки ізомеризації та виробництво ізомеризату дозволить підприємству випускати високооктанові бензини, в тому числі під торговою маркою ENERGY, без застосування дорогої імпортної добавки до палив – МТБЕ (метил-третбутилового  ефіру).

Слід зазначити, що раніше витрати на таку закупівлю імпортного МТБЕ складали  близько 50 млн. $ на рік.

Кінцевим продуктом, який випускає установка, є ізомеризат – ідеальний компонент для приготування вискооктанових бензинів. Проєктна потужність установки складає 350 тис. тон на рік.  Вихід продукту (ізомеризату)  складає 98%, при цьому забезпечуються необхідні показники його октанового числа.  Застосування цього компоненту у процесі приготування товарного бензину дозволяє значно покращити експлуатаційні та екологічні властивості палив, забезпечити детонаційну стійкість бензину, результатом чого є стабільна робота двигуна при різних режимах навантаження. І як наслідок – досягається суттєве зниження витрат палива.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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