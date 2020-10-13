«Укртатнафта» ввела в експлуатацію новий технологічний об’єкт за 800 мільйонів гривень

Успішне впровадження проєкту стало можливим при тісній співпраці та взаємодії з всесвітньовідомими компаніями Axens та Honeywell UOP.

Про це пише пресслужба Укртатнафти.

Зі сторони нашої компанії проект реалізовувався під професійним керівництвом головного інженера ПАТ «Укртатнафта» Лінаса Чапаса. Активна частина робіт проєкту розпочалась у 2017 році і тривала 3 роки. При цьому загальний об’єм інвестицій в цей технологічний комплекс склав 788 млн грн.

Запуск установки ізомеризації та виробництво ізомеризату дозволить підприємству випускати високооктанові бензини, в тому числі під торговою маркою ENERGY, без застосування дорогої імпортної добавки до палив – МТБЕ (метил-третбутилового ефіру).

Слід зазначити, що раніше витрати на таку закупівлю імпортного МТБЕ складали близько 50 млн. $ на рік.

Кінцевим продуктом, який випускає установка, є ізомеризат – ідеальний компонент для приготування вискооктанових бензинів. Проєктна потужність установки складає 350 тис. тон на рік. Вихід продукту (ізомеризату) складає 98%, при цьому забезпечуються необхідні показники його октанового числа. Застосування цього компоненту у процесі приготування товарного бензину дозволяє значно покращити експлуатаційні та екологічні властивості палив, забезпечити детонаційну стійкість бензину, результатом чого є стабільна робота двигуна при різних режимах навантаження. І як наслідок – досягається суттєве зниження витрат палива.