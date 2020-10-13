Зеленський подякував Польщі за рішучу позицію щодо «Північного потоку-2″

Президент Володимир Зеленський висловив подяку Польщі за рішучу позицію щодо будівництва російського проекту газопроводу «Північний потік-2″ і монополії «Газпрому» на європейському ринку.

Про це він сказав на спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою прес-конференції в Києві.

«Скоординованими повинні залишатися наші дії та в питаннях енергетичної безпеки, як важливого елементу безпеки Європи. Дякую за рішучу позицію Польщі щодо проекту «Північний потік-2″ і монополії «Газпрому» на європейському ринку», — заявив Зеленський.

Також у спільній заяві Зеленського і Дуди, опублікованій після спільної прес-конференції, зазначено, що Україна і Польща підкреслюють необхідність подальшої співпраці в енергетичній сфері для зміцнення енергетичної безпеки в регіоні та Європі загалом.

«Бачимо важливість підвищення надійності та диверсифікації поставок енергоносіїв, а також забезпечення прозорості енергетичного сектора», — йдеться в документі.

Крім того, лідери України та Польщі наголошують на необхідності співпраці з метою посилення ролі нашого регіону як важливого транспортно-транзитного, інфраструктурного та інноваційно-інвестиційного центру для європейського континенту.

«Термінал» писав, проєкт “Північний потік-2” потрібно припинити — глава польського уряду.