2020-10-15: Нефть Brent торгуется выше $43 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в четверг утром в ходе торгов изменились в цене до 43,38 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,14%.

При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 41,11 доллара за баррель, прибавив 0,17%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе торгов в четверг на оптимизме по поводу существенного снижения запасов в США на прошлой неделе, пишет «Investing.com».

Американский институт нефти (API) в среду сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 9 октября, упали на 5,4 млн баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 1,5 млн баррелей, дистиллятов — на 3,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 2,2 млн баррелей.

В то же время, сдерживающим фактором для нефтяных цен является прогноз спроса, который остается неблагоприятным из-за пандемии, пишет S&P Global Platts. Власти Франции в среду объявили о введении в стране режима чрезвычайной ситуации, который вступит в силу в субботу.

Стоимость декабрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 мск в четверг составляет $43,35 за баррель, что на $0,03 (0,07%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,87 (2,1%).

Цена фьючерсов на на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $41,08 за баррель, что на $0,04 (0,1%) выше уровня предыдущей сессии. В среду фьючерсы выросли в цене на $0,84 (2,1%).