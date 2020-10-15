Fitch присвоїло планованим євробондами Нафтогазу рейтинг «B (EXP)»

Обновлено: Октябрь 15, 2020. Тэги: , ,

Fitch присвоїло планованим євробондами Нафтогазу рейтинг «B (EXP)»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску єврооблігацій (LPN) НАК «Нафтогаз України», емітентом яких виступає Kondor Finance plc, очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг «B (EXP)» з рейтингом зворотності активів (RR) «RR4″.

Про це пише Інтерфакс.

«… рейтинг відповідає рейтингу дефолту емітента (РДЕ) Нафтогазу. Очікується, що надходження від кредиту будуть використані «Нафтогазом» для загальних корпоративних цілей, в тому числі для дострокового погашення існуючої фінансової заборгованості в зв’язку з оголошеним «Нафтогазом» тендерною пропозицією за частиною єврооблігацій 2022 і 2024 років «, — наголошується в звіті.

Fitch вказує, що остаточна оцінка залежить в тому числі від відомостей про суму та термін обігу єврооблігацій.

Агентство нагадує, що РДЕ Нафтогазу прирівнюється до РДЕ Україна»( «B / Стабільний»), відображаючи сильні зв’язки компанії з державою і оцінку Fitch автономного кредитного профілю (SCP) компанії на рівні «b-«.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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