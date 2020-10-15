Fitch присвоїло планованим євробондами Нафтогазу рейтинг «B (EXP)»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску єврооблігацій (LPN) НАК «Нафтогаз України», емітентом яких виступає Kondor Finance plc, очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг «B (EXP)» з рейтингом зворотності активів (RR) «RR4″.

Про це пише Інтерфакс.

«… рейтинг відповідає рейтингу дефолту емітента (РДЕ) Нафтогазу. Очікується, що надходження від кредиту будуть використані «Нафтогазом» для загальних корпоративних цілей, в тому числі для дострокового погашення існуючої фінансової заборгованості в зв’язку з оголошеним «Нафтогазом» тендерною пропозицією за частиною єврооблігацій 2022 і 2024 років «, — наголошується в звіті.

Fitch вказує, що остаточна оцінка залежить в тому числі від відомостей про суму та термін обігу єврооблігацій.

Агентство нагадує, що РДЕ Нафтогазу прирівнюється до РДЕ Україна»( «B / Стабільний»), відображаючи сильні зв’язки компанії з державою і оцінку Fitch автономного кредитного профілю (SCP) компанії на рівні «b-«.