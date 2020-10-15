«ГарПок» продал более половины от предложенного объема «зеленой» электроэнергии на торгах УЭБ

Гарантований покупець продав 37,189 тис. МВт-год від запропонованого обсягу (72,640 тис. МВт-год) електроенергії з поновлюваних джерел на аукціоні за двосторонніми договорами на Українській енергетичній біржі.
Згідно з біржовим бюлетенем, розміщеному на сайті УЕБ за результатами аукціону 15 жовтня, ціна продажу ресурсу склала від 1171,27 грн / МВт-год до 1405,38 грн / МВт-год.
Покупцями «зеленої» електроенергії стали: ТОВ «Укр Газ Ресурс», ТОВ «Південь Енерго Збут», ТОВ «Д.Трейдінг», НЕК «Укренерго», ТОВ ЛТК «Електрум», ТОВ «ОНК-Груп», ТОВ «Екотехноінвест» , ТОВ «Ле Трейдинг Україна», ТОВ «Енергоносії України», АТ «Харківенергозбут», ТОВ «Днепрсталь-Енерго».
Так, ГарПок реалізував 19,875 тис. МВт-год електроенергії базового навантаження. На торгах по позиції 1, що включає 70 лотів по 265 МВт-год, середньозважена ціна продажу склала 1353,13 грн / МВт-год, по позиції 2, що включає 5 лотів по 265 МВт-год, ціна склалася — 1356,33 грн / МВт -год (стартова в обох випадках становила — 991,13 грн / МВт-год, тут і далі без ПДВ).
Нагадаємо, ДП «Гарантований покупець» 15 жовтня аукціоні з продажу «зеленої» електроенергії на Українській енергетичній біржі планував запропонувати 72,640 тис. МВт-год. Всього «ГарПок» виставив на аукціон 11 позицій з періодом поставки 21-31 жовтня.