«ГарПок» продал более половины от предложенного объема «зеленой» электроэнергии на торгах УЭБ

Обновлено: Октябрь 15, 2020. Тэги: , ,

«ГарПок» продал более половины от предложенного объема «зеленой» электроэнергии на торгах УЭБ

Гарантований покупець продав 37,189 тис. МВт-год від запропонованого обсягу (72,640 тис. МВт-год) електроенергії з поновлюваних джерел на аукціоні за двосторонніми договорами на Українській енергетичній біржі.

Згідно з біржовим бюлетенем, розміщеному на сайті УЕБ за результатами аукціону 15 жовтня, ціна продажу ресурсу склала від 1171,27 грн / МВт-год до 1405,38 грн / МВт-год.

Покупцями «зеленої» електроенергії стали: ТОВ «Укр Газ Ресурс», ТОВ «Південь Енерго Збут», ТОВ «Д.Трейдінг», НЕК «Укренерго», ТОВ ЛТК «Електрум», ТОВ «ОНК-Груп», ТОВ «Екотехноінвест» , ТОВ «Ле Трейдинг Україна», ТОВ «Енергоносії України», АТ «Харківенергозбут», ТОВ «Днепрсталь-Енерго».

Так, ГарПок реалізував 19,875 тис. МВт-год електроенергії базового навантаження. На торгах по позиції 1, що включає 70 лотів по 265 МВт-год, середньозважена ціна продажу склала 1353,13 грн / МВт-год, по позиції 2, що включає 5 лотів по 265 МВт-год, ціна склалася — 1356,33 грн / МВт -год (стартова в обох випадках становила — 991,13 грн / МВт-год, тут і далі без ПДВ).

Нагадаємо, ДП «Гарантований покупець» 15 жовтня аукціоні з продажу «зеленої» електроенергії на Українській енергетичній біржі планував запропонувати 72,640 тис. МВт-год. Всього «ГарПок» виставив на аукціон 11 позицій з періодом поставки 21-31 жовтня.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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