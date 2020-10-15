НКРЕКП, УЕБ, Енергетичне Співтовариство та ОГТСУ підписали меморандум

Голова НКРЕКП підписав Меморандум порозуміння між Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, Українською Енергетичною Біржею, ОГТСУ та НКРЕКП про співпрацю з розвитку та функціонування ліквідного ринку короткострокових стандартизованих продуктів.

Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

«Така співпраця започатковується в рамках розпочатого проєкту підтримки розвитку газової біржі та спрямована на забезпечення імплементації основних положень законодавства ЄС з метою створення ліквідного і висококонкурентного ринкового середовища та запровадження прозорих ринкових механізмів ціноутворення у вітчизняному газовому секторі», — йдеться у повідомленні.

Впровадження положень Меморандуму дозволить створити короткостроковий газовий ринок, який надаватиме можливість торгувати короткостроковими стандартизованими продуктами, а саме внутрішньодобовий ринок та ринок «на добу наперед». Зазначена ініціатива допоможе розв’язувати проблеми, пов’язані з балансуванням газотранспортної системи, та сприятиме реалізації потенціалу України набути статусу провідного європейського газового ринку.

Нагадаємо, НКРЕКП затвердила ставки дохідності для RAB-тарифів обленерго. Методика передбачає ставку дохідності 16,74% на нову базу активів та ставку дохідності 3% на стару базу активів. Проте, згідно із затвердженою методикою, 50% коштів, які є доходами на стару базу активів, обов’язково мають бути реінвестовані у модернізацію мереж операторів систем розподілу.