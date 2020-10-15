НКРЕКП, УЕБ, Енергетичне Співтовариство та ОГТСУ підписали меморандум

Обновлено: Октябрь 15, 2020. Тэги: , ,

НКРЕКП, УЕБ, Енергетичне Співтовариство та ОГТСУ підписали меморандум

Голова НКРЕКП підписав Меморандум порозуміння між Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, Українською Енергетичною Біржею, ОГТСУ та НКРЕКП про співпрацю з розвитку та функціонування ліквідного ринку короткострокових стандартизованих продуктів.

Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

«Така співпраця започатковується в рамках розпочатого проєкту підтримки розвитку газової біржі та спрямована на забезпечення імплементації основних положень законодавства ЄС з метою створення ліквідного і висококонкурентного ринкового середовища та запровадження прозорих ринкових механізмів ціноутворення у вітчизняному газовому секторі», — йдеться у повідомленні.

Впровадження положень Меморандуму дозволить створити короткостроковий газовий ринок, який надаватиме можливість торгувати короткостроковими стандартизованими продуктами, а саме внутрішньодобовий ринок та ринок «на добу наперед». Зазначена ініціатива допоможе розв’язувати проблеми, пов’язані з балансуванням газотранспортної системи, та сприятиме реалізації потенціалу України набути статусу провідного європейського газового ринку.

Нагадаємо, НКРЕКП затвердила ставки дохідності для RAB-тарифів обленерго. Методика передбачає ставку дохідності 16,74% на нову базу активів та ставку дохідності 3% на стару базу активів. Проте, згідно із затвердженою методикою, 50% коштів, які є доходами на стару базу активів, обов’язково мають бути реінвестовані у модернізацію мереж операторів систем розподілу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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