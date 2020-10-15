ОГТСУ доєднався до меморандуму з Секретаріатом Енергетичного співтовариства

Оператор ГТС України доєднався до Секретаріату Енергетичного Співтовариства ЄС, НКРЕКП та Української енергетичної біржі в меморандумі про співпрацю щодо створення, розвитку та підвищення ліквідності короткострокового ринку природного газу в Україні.

Про це пише пресслужба ОГТСУ.

Секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС сприятиме досягненню мети та відповідатиме за моніторинг належного впровадження нормативної бази ЄС при створенні ринку та технічну підтримку Української енергетичної біржі.

Сторони очікують, що вже скоро на платформі однієї із провідних торгівельних бірж будуть впроваджені механізми реалізації купівлі/продажу короткострокових стандартизованих продуктів, що дозволить учасникам ринку ефективно врегульовувати свої небаланси протягом доби. В Меморандумі підкреслюється важлива роль Оператора газотранспортної системи у розвитку конкурентного ринку газу.

«Ми вважаємо, що впровадження ринку короткострокових стандартизованих продуктів – це важлива передумова для розвитку прозорого та ліквідного ринку газу в Україні. Оператор ГТС націлений на ефективну співпрацю для запуску ринку короткострокових продуктів згідно європейських стандартів та практик. Це сприятиме розвитку конкурентного середовища та матиме позитивний вплив на ліквідність ринку газу в цілому. Разом із тим, ми усвідомлюємо свою відповідальність у цій частині й активно співпрацюємо з усіма учасниками ринку для їх підготовки до нашого виходу на біржу для цілей балансування. Це важливий крок у розвитку всього ринку газу в Україні, і він стане можливим за умови підтримки парламентом законопроекту #3176 в цілому найближчим часом», — зазначила Ольга Бєлькова, директор з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями ОГТСУ.

Читайте в «Терміналі», за 9 місяців ОГТСУ протранспортував 15 млрд куб. м газу з Європи.

