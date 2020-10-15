ОГТСУ доєднався до меморандуму з Секретаріатом Енергетичного співтовариства

Обновлено: Октябрь 15, 2020. Тэги: , , , ,

ОГТСУ доєднався до меморандуму з Секретаріатом Енергетичного співтовариства

Оператор ГТС України доєднався до Секретаріату Енергетичного Співтовариства ЄС, НКРЕКП та Української енергетичної біржі в меморандумі про співпрацю щодо створення, розвитку та підвищення ліквідності короткострокового ринку природного газу в Україні.

Про це пише пресслужба ОГТСУ.

Секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС сприятиме досягненню мети та відповідатиме за моніторинг належного впровадження нормативної бази ЄС при створенні ринку та технічну підтримку Української енергетичної біржі.

Сторони очікують, що вже скоро на платформі однієї із провідних торгівельних бірж будуть впроваджені механізми реалізації купівлі/продажу короткострокових стандартизованих продуктів, що дозволить учасникам ринку ефективно врегульовувати свої небаланси протягом доби. В Меморандумі підкреслюється важлива роль Оператора газотранспортної системи у розвитку конкурентного ринку газу

«Ми вважаємо, що впровадження ринку короткострокових стандартизованих продуктів – це важлива передумова для розвитку прозорого та ліквідного ринку газу в Україні. Оператор ГТС націлений на ефективну співпрацю для запуску ринку короткострокових продуктів згідно європейських стандартів та практик. Це сприятиме розвитку конкурентного середовища та матиме позитивний вплив на ліквідність ринку газу в цілому. Разом із тим, ми усвідомлюємо свою відповідальність у цій частині й активно співпрацюємо з усіма учасниками ринку для їх підготовки до нашого виходу на біржу для цілей балансування. Це важливий крок у розвитку всього ринку газу в Україні, і він стане можливим за умови підтримки парламентом законопроекту #3176 в цілому найближчим часом», — зазначила Ольга Бєлькова, директор з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями ОГТСУ.

Читайте в «Терміналі», за 9 місяців ОГТСУ протранспортував 15 млрд куб. м газу з Європи.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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