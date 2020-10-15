Україна використає німецький досвід трансформації вугільних регіонів, — Міненерго

Обновлено: Октябрь 15, 2020. Тэги: , ,

Україна використає німецький досвід трансформації вугільних регіонів, — Міненерго

Відбулась зустріч в.о. Міністра енергетики Ольги Буславець та членів делегації з керівництвом міста Боттроп землі Північний Рейн-Вестфалія та Федерального міністерства економіки і енергетики Німеччини.

Повідомляє Міненерго.

Місто Боттроп цікаве для України своїм досвідом перетворення з центру видобутку кам’яного вугілля й промисловості на зелене інноваційне місто, зокрема, досвідом участі громади в цьому процесі.

Слід зазначити, що трансформація міста Боттроп відбувалась силами містян за фінансової підтримки федерального бюджету та коштів ЄС. Визначальними для подальшого розвитку Боттропа стали три поняття: дозвілля, клімат, знання.

Керівництво міста серед переваг називає появу «вітру змін», місто стало кліматично нейтральним, посилило свою енергоефективність, зокрема у будинках, інновації стали символом перетворення міста.

Проект «Інноваційне місто» у Боттропі готовий співпрацювати з українськими компаніями. Мета цієї ініціативи — переобладнання і реструктуризація великих населених пунктів з урахуванням кліматичних умов і залученням до цього процесу місцевих підприємств, що сприяє поліпшенню якості життя в місті.

«Досвід міста Боттроп є прикладом успішної комунікації влади та суспільства, що підтверджується третім поспіль обранням бургомістра на свою посаду, а саме за такої підтримки громади суспільством можливо здійснити такі реформи, і нам потрібно також провести таку комунікацію під час планування та здійснення трансформації вугільних регіонів в Україні»,  — підсумувала Ольга Буславець.

Раніше Термінал писав, що Міненерго запропонувало за якими критеріями обиратимуть шахти для трансформації.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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