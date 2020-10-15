Україна використає німецький досвід трансформації вугільних регіонів, — Міненерго

Відбулась зустріч в.о. Міністра енергетики Ольги Буславець та членів делегації з керівництвом міста Боттроп землі Північний Рейн-Вестфалія та Федерального міністерства економіки і енергетики Німеччини.

Повідомляє Міненерго.

Місто Боттроп цікаве для України своїм досвідом перетворення з центру видобутку кам’яного вугілля й промисловості на зелене інноваційне місто, зокрема, досвідом участі громади в цьому процесі.

Слід зазначити, що трансформація міста Боттроп відбувалась силами містян за фінансової підтримки федерального бюджету та коштів ЄС. Визначальними для подальшого розвитку Боттропа стали три поняття: дозвілля, клімат, знання.

Керівництво міста серед переваг називає появу «вітру змін», місто стало кліматично нейтральним, посилило свою енергоефективність, зокрема у будинках, інновації стали символом перетворення міста.

Проект «Інноваційне місто» у Боттропі готовий співпрацювати з українськими компаніями. Мета цієї ініціативи — переобладнання і реструктуризація великих населених пунктів з урахуванням кліматичних умов і залученням до цього процесу місцевих підприємств, що сприяє поліпшенню якості життя в місті.

«Досвід міста Боттроп є прикладом успішної комунікації влади та суспільства, що підтверджується третім поспіль обранням бургомістра на свою посаду, а саме за такої підтримки громади суспільством можливо здійснити такі реформи, і нам потрібно також провести таку комунікацію під час планування та здійснення трансформації вугільних регіонів в Україні», — підсумувала Ольга Буславець.

Раніше Термінал писав, що Міненерго запропонувало за якими критеріями обиратимуть шахти для трансформації.