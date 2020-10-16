Борги перед Нафтогазом за тиждень зросли на 808 мільйонів

Заборгованість контрагентів НАК «Нафтогаз України» за газ у порівнянні з минулим тижнем збільшилася на 808 млн грн, або 1,1% і на 13 жовтня 2020 року становить 71,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Станом на 13 жовтня 2020 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» становить близько 44,3 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 818 млн грн (1,9%)», — йдеться у повідомленні.

Заборгованість регіональних газозбутових підприємств становить близько 23,7 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 5 млн грн.

«Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень зменшилась на 5 млн грн (0,1%) та становить близько 3,6 млрд грн», — йдеться в повідомленні.

Сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, становить близько 36,1 млрд грн, з них за 2020 р. — 6,7 млрд грн. За минулий тиждень заборгованість збільшилась на 111 млн грн (0,3%). Найбільша сумарна прострочена заборгованість за використаний газ в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Донецької (8,1 млрд грн), Дніпропетровської (7,5 млрд грн), Харківської (4,2 млрд грн), Луганської (2 млрд грн) областей та м. Києва (2,2 млрд грн).

Сумарна заборгованість за газ підприємств-боржників, що виробляють електроенергію (ТЕЦ) порівняно з минулим тижнем збільшилась на 707 млн грн (9,5%) та становить близько 8,1 млрд грн. Найбільша сумарна прострочена заборгованість — у ПрАТ Харківська ТЕЦ-5 (1 666 млн грн), Київтеплоенерго КП ВО Київради (КМДА) (1 248 млн грн), ДП Сєвєродонецька ТЕЦ (725 млн грн), ДТЕК Східенерго (707 млн грн), ПРАТ Білоцерківська ТЕЦ (513 млн грн), АТ Херсонська ТЕЦ (450 млн грн) та ТОВ Євро-реконструкція (408 млн грн). Загальна заборгованість цих семи підприємств становить близько 70% від сумарної заборгованості.

Із регіональних газопостачальних підприємств, сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» за природний газ яких становить близько 23,7 млрд грн, найбільшу прострочену заборгованість мають 5 споживачів: ПАТ Донецькоблгаз (2 662 млн грн), ТОВ Одесагаз-Постачання (2 596 млн грн), ТОВ Харківгаз Збут (2 210 млн грн), ТОВ Дніпропетровськгаз Збут (2 045 млн грн) та ТОВ Київоблгаз Збут (1 983 млн грн).