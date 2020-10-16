Нефть Brent торгуется в районе $42 за баррель

Обновлено: Октябрь 16, 2020. Тэги: , , , , , ,

Нефть Brent торгуется в районе $42 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в пятницу утром в ходе торгов упали в цене до 42,73 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1%.

При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 40,57 доллара за баррель, потеряв 0,95%.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне растущих опасений по поводу второй волны коронавируса в ряде регионов мира, пишет «Investing.com».

По мере того как возникают признаки ослабления мирового спроса на нефть, растет давление на предложение: его необходимо сокращать для поддержки цен, пишут аналитики CBA.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете, опубликованном на этой неделе, отметило, что «вторая волна случаев заболевания COVID-19 и новые ограничения на передвижение в настоящее время замедляют рост спроса».

МЭА сохранило прогноз спроса на 2020 год на уровне 91,7 млн б/с, что на 8,4 млн б/с меньше, чем в 2019 году. «Наш прогноз на 2021 год также в значительной степени не изменился и составляет 97,2 млн б/с, что означает прирост на 5,5 млн б/с по сравнению с 2020 годом», — отмечает агентство.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 9 октября, сократились на 3,8 млн баррелей, сообщило американское Минэнерго накануне. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов на 2,3 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, увеличились на 2,9 млн баррелей.

Тем временем, запасы бензина в США на прошлой неделе уменьшились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов — на 7,2 млн баррелей. Аналитики ожидали снижения соответственно на 1,8 млн баррелей и 2,5 млн баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:39 мск в пятницу составляет $42,76 за баррель, что на $0,40 (0,93%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,16 (0,37%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,60 за баррель, что на $0,36 (0,88%) ниже уровня предыдущей сессии. В четверг фьючерсы снизились в цене на $0,08 (0,2%).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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