Нефть Brent торгуется в районе $42 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в пятницу утром в ходе торгов упали в цене до 42,73 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1%.

При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 40,57 доллара за баррель, потеряв 0,95%.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне растущих опасений по поводу второй волны коронавируса в ряде регионов мира, пишет «Investing.com».

По мере того как возникают признаки ослабления мирового спроса на нефть, растет давление на предложение: его необходимо сокращать для поддержки цен, пишут аналитики CBA.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете, опубликованном на этой неделе, отметило, что «вторая волна случаев заболевания COVID-19 и новые ограничения на передвижение в настоящее время замедляют рост спроса».

МЭА сохранило прогноз спроса на 2020 год на уровне 91,7 млн б/с, что на 8,4 млн б/с меньше, чем в 2019 году. «Наш прогноз на 2021 год также в значительной степени не изменился и составляет 97,2 млн б/с, что означает прирост на 5,5 млн б/с по сравнению с 2020 годом», — отмечает агентство.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 9 октября, сократились на 3,8 млн баррелей, сообщило американское Минэнерго накануне. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов на 2,3 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, увеличились на 2,9 млн баррелей.

Тем временем, запасы бензина в США на прошлой неделе уменьшились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов — на 7,2 млн баррелей. Аналитики ожидали снижения соответственно на 1,8 млн баррелей и 2,5 млн баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:39 мск в пятницу составляет $42,76 за баррель, что на $0,40 (0,93%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,16 (0,37%).

Цена фьючерсов на на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,60 за баррель, что на $0,36 (0,88%) ниже уровня предыдущей сессии. В четверг фьючерсы снизились в цене на $0,08 (0,2%).