Порушники угоди ОПЕК+ додатково скоротять видобуток нафти

Порушники угоди ОПЕК+ повинні додатково скоротити обсяг видобутку нафти на 2,33 мільйона барелів на добу через неповне виконання зобов’язань.
Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.
«Обсяг компенсаційних скорочень видобутку залишився недовиконаним на 2,33 мільйона барелів на добу у вересні», — йдеться в повідомленні.
В середині вересня глава Міненерго Саудівської Аравії принц Абдель Азіз бен Сальман заявив, що «двієчникам» ОПЕК +, за поточними даними, потрібно компенсувати близько 2,4 мільйона барелів на добу перевиробництва нафти, що спостерігався в попередні місяці.
«Термінал» писав, ринок нафти перебуває на стадії відновлення, проте попит відновлюється повільніше, ніж очікувалося. Про це повідомив генеральний секретар ОПЕК Мухаммед Баркіндо в ході виступу на форумі Energy Intelligence