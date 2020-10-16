Skoda JS, КІЕП і Енергоатом обговорили підготовку будівництва двох енергоблоків ХАЕС

Чеська сторона вже привезла на розгляд українським атомникам свої методики й пропозиції.



15 жовтня на робочу нараду зібралися фахівці Дирекції ДП «НАЕК «Енергоатом», відокремленого підрозділу Енергоатома «Атомпроєктінжиніринґ», Київського науково-дослідного та проєктно-конструкторського інституту «Енергопроєкт» (КІЕП) та Skoda JS. Обговорювали підготовку до проєктування будівництва 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницьої АЕС.

Голова правління генерального проєктувальника (КІЕП) Юрій Малахов повідомив, що т. в. о. президента НАЕК «Енергоатом» затвердив графік робіт з добудови енергоблоків №3 та №4 ХАЕС із чіткими дедлайнами всіх етапів – від розробки проєкту і проходження експертизи до завершення будівництва. «Передбачений термін завершення будівництва за нинішнім графіком – 2026 рік, тож маємо орієнтуватися саме на цю дату. Сьогодні ми впевнені, що готові вкластися в ці терміни», – наголосив Юрій Малахов.

За його словами, цілком логічне рішення залучити до співпраці виробника реакторної установки ще на передпроєктному етапі. «Реакторна установка – це серце атомної станції; це не просто готовий виріб, а складний технічний комплекс, що враховує всі сучасні й найжорсткіші вимоги МАГАТЕ й інших міжнародних організацій, – пояснив голова правління КІЕП. – Тож здійснювати розробку проєкту, будівництво тавведення в експлуатацію без виробника реакторної установки – все одно що намагатися збудувати автомобіль без двигуна».

Начальник відділу продажів Східна Європа Skoda JS Ян Умпрехт, присутній на робочій нараді, наголосив на важливості проєкту будівництва 3 і 4 енергоблоків ХАЕС. «Ми вже активно співпрацюємо, і передусім над меморандумом і міжурядовою угодою, адже це дуже потужний проєкт, — підкреслив пан Умпрехт. – Важливо, аби такий проєкт мав підтримку державних органів. Ми ж працюємо максимально швидко й ефективно».