Укргазвидобування за 9 місяців 2020 р сплатить майже 11 млрд грн податків

Укргазвидобування за січень-вересень 2020 року спрямувало до місцевих бюджетів, на території яких компанія здійснює видобуток вуглеводнів, 546 млн грн рентних платежів.
Про це пише пресслужба компанії.
«Загалом до зведеного бюджету країни надійде більше ніж 10,9 млрд грн рентних платежів від Укргазвидобування за 9 місяців 2020 року. 5% від рентних платежів – 546 млн грн, надійде до бюджетів різних рівнів 12 областей», — йдеться у повідомленні.
Близько 90% цих коштів сконцентровано у Харківській і Полтавській двох газовидобувних областях.
Загалом рентні кошти розподіляються між регіонами наступним чином:
– Харківська обл. – 255,7 млн грн
– Полтавська обл. – 247,9 млн грн
– Львівська обл. – 23,1 млн грн
– Дніпропетровська обл. – 9,2 млн грн
– Інші – 10,2 млн грн
Читайте в «Терміналі» ще, Укргазвидобування, що входить до Групи Нафтогаз, не може розпочати буріння 11-ти нових свердловин через відсутність офіційних погоджень з боку держави, необхідних для виконання виробничих планів компанії в умовах пандемії коронавірусу.