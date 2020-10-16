За 9 месяцев 2020 года Центрэнерго получило убыток в 160 миллионов гривен

Государственная энергогенерирующая компания ПАО «Центрэнерго» в январе-сентябре 2020 года снизила чистый убыток в 9,1 раза (на 1,32 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 163,091 млн грн.

Передает БизнесЦензор.

Согласно данным отчетности, в третьем квартале она получила чистую прибыль в размере 330,04 млн грн против 290,73 млн грн чистого убытка за аналогичный период 2019 года.

Чистый доход Центрэнерго за январь-сентябрь вырос на 36,9% (на 4,03 млрд грн) – до 14,93 млрд грн, валовая прибыль составила 202,44 млн грн против 519,59 млн грн валового убытка за девять месяцев прошлого года.

Ранее Терминал писал, что Кабмин дал зеленый свет созданию вертикально интегрированной компании на базе Центренерго и государственных шахт.