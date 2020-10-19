2020-10-19: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в понедельник утром в ходе торгов изменились в цене до 42,81 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,28%.

При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 40,74 доллара за баррель, потеряв 0,34%.

«Термінал» писав, ринок нафти перебуває на стадії відновлення, проте попит відновлюється повільніше, ніж очікувалося. Про це повідомив генеральний секретар ОПЕК Мухаммед Баркіндо в ході виступу на форумі Energy Intelligence. «Найгірше, ми віримо, вже позаду. Зараз ми вже на шляху відновлення, починаючи з другого півріччя. Але будемо реалістами, це відновлення йде не тими темпами, які ми очікували», — сказав він.