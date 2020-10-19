Демпінг Нафтогазу розглянуть в Секретаріаті Енергоспівтовариства

Обновлено: Октябрь 19, 2020. Тэги: , ,

Демпінг Нафтогазу розглянуть в Секретаріаті Енергоспівтовариства

Секретаріат Європейського Енергетичного співтовариства зареєстрував заяву Асоціації постачальників енергоресурсів (АПЕ) щодо зловживань НАК «Нафтогаз» монопольним становищем та цінового демпінгу в пропозиціях для населення.

Про це сказав голова Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан, пише Інтерфакс.

«Асоціація постачальників енергоресурсів звернулася до Секретаріату Європейського Енергоспівтовариства через ціноутворення на ринку газу з боку НАК «Нафтогаз». Секретаріат ЄС вже зареєстрував справу. Питання ціни, яку показує Нафтогаз, і спричинення збитків держкомпаніям має бути розглянуто на рівні європейських інституцій», — сказав Компан.

За його словами, ціна газу, запропонована НАК для населення на жовтень у розмірі 4,7 тис. грн/тис. куб м не є ринковою і свідчить про демпінг із боку монополіста, який розпоряджається 70% видобутого в країні газу.

«Ціна «Нафтогазу» в 4,7 тис. грн на жовтень — це навіть не нуль, це мінус», — зазначив голова правління АПЕ, додавши, що при цьому «Нафтогаз» продавав жовтневий ресурс на біржі в діапазоні 5,2-6,2 тис. грн, а постачальник «останньої надії», яким є дочірня компанія НАК, поставляє газ у жовтні по 5,5 тис. грн.

«Тут є повний дисонанс у цінових підходах. При цьому треба враховувати, що ціна газу, придбаного на біржі, це ціна за передоплатою, а кінцевий споживач заплатить за газ лише через 45 днів, і ця розстрочка теж частина операційних витрат постачальника», — роз’яснив Компан.

Голова правління АПЕ також нагадав, що ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» виграла конкурс на роль постачальника «останньої надії», запропонувавши торговельну націнку у 0%, що само собою є неконкурентним, оскільки згідно із законом про ринок газу постачальник «останньої надії» своєю ціною не має впливати на конкуренцію на ринку.

«Торговельна надбавка у розмірі 0% була б неможлива без монополії Групи «Нафтогаз» на ресурс державного видобутку», — додав голова АПЕ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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