Доходы Укртрансгаза сократились в 10 раз по сравнению с прошлым годом, — и.о. главы компании

Обновлено: Октябрь 19, 2020. Тэги: , ,

Доходы Укртрансгаза сократились в 10 раз по сравнению с прошлым годом, — и.о. главы компании

Доходы «Укртрансгаза», являющегося оператором украинских подземных газохранилищ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились в 10 раз. Об этом заявил в ходе онлайн-конференции и.о. главы компании Сергей Перелома.

Передает delo.ua.

«После анбандлинга доходы от транспортировки не являются нашей компетенцией, доход сократился более чем в 10 раз. За девять месяцев текущего года 4,5 млрд — оперативные доходы, финансовый результат до налогообложения — 2,7 млрд грн. Это позволило нам заплатить 3,7 млрд налогов в бюджеты всех уровней», — сказал Перелома.

Структура оперативных доходов компании следующая: 1,8 млрд грн поступлений обеспечила группа «Нафтогаз», еще 1 млрд грн компания получила от компаний-резидентов Украины, и 1,3 млрд — компании-нерезиденты Украины.

В физическом выражении это выглядит следующим образом. Группа «Нафтогаз» держит в газохранилищах 13,7 млрд кубометров (из них 1 млрд — в режиме таможенного склада), резиденты — 4,6 млрд кубометров, нерезиденты — 10 млрд кубометров (все в режиме таможенного склада).

Всего газ в ПХГ держат 790 клиентов, из них 79 — нерезиденты Украины. Это 21 страна, среди которых США, Британия, Франция, Германия и Италия. Общее количество клиентов «Укртрансгаза» в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросло на 13%, иностранцев стало больше на 50%

Ранее Терминал писал,что НКРЭКУ повысила тарифы на закачку и хранение газа в украинских ПХГ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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