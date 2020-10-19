ГарПок розрахувався з виробниками з ВДЕ з початку року на 36%

Гарантований покупець з початку року купив 8,608 млн МВт-год «зеленої» електроенергії, заплативши при цьому 15,06 млрд грн за «зеленим» тарифом.

Як свідчать дані, що містяться на сайті ГарПока, в січні-лютому підприємство повністю розрахувалося за вироблену ВДЕ електроенергію, в березні цей показник становив 47%, квітні-травні — 5%, червні — 4%, липні — 3,5%, серпні — 100%, вересні — 43% і 10 днів жовтня — 6,8%.

В цілому ГарПок з початку року купив 8,608 млн МВт-год «зеленої» електроенергії, заплативши при цьому 15,06 млрд грн за «зеленим» тарифом.

ГарПок зазначає, що джерелом непогашення боргів перед об’єктами ВДЕ є заборгованість НЕК «Укренерго», яка на зазначену дату досягла 23,14 млрд грн.

У той же час ДП в середньому на 61,3% розрахувалося з початку року з НАЕК «Енергоатом» і ПрАТ «Укргідроенерго». За даними «ГарПока», він повністю розрахувався з цими генеруючими компаніями за січень і березень, на 12% — за лютий, на 29% — за квітень, на 2,7% — за травень, на 51% — за червень, на 70 % — за липень, на 100% — за серпень. ДП також повністю розрахувався за вересень-жовтень (аванс). В цілому «ГарПок» сплатив 14,1 млрд грн.

Обсяг електроенергії, закуплений ДП у цих генкомпаній, склав 40,856 млн МВт-год.

У той же час ДП в середньому на 61,3% розрахувалося з початку року з НАЕК «Енергоатом» і ПрАТ «Укргідроенерго». За даними «ГарПока», він повністю розрахувався з цими генеруючими компаніями за січень і березень, на 12% — за лютий, на 29% — за квітень, на 2,7% — за травень, на 51% — за червень, на 70 % — за липень, на 100% — за серпень. ДП також повністю розрахувався за вересень-жовтень (аванс). В цілому «ГарПок» сплатив 14,1 млрд грн.

Обсяг електроенергії, закуплений ДП у цих генкомпаній, склав 40,856 млн МВт-год.