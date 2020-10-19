ГарПок розрахувався з виробниками з ВДЕ з початку року на 36%

Обновлено: Октябрь 19, 2020. Тэги: , ,

ГарПок розрахувався з виробниками з ВДЕ з початку року на 36%

Гарантований покупець з початку року купив 8,608 млн МВт-год «зеленої» електроенергії, заплативши при цьому 15,06 млрд грн за «зеленим» тарифом.

Як свідчать дані, що містяться на сайті ГарПока, в січні-лютому підприємство повністю розрахувалося за вироблену ВДЕ електроенергію, в березні цей показник становив 47%, квітні-травні — 5%, червні — 4%, липні — 3,5%, серпні — 100%, вересні — 43% і 10 днів жовтня — 6,8%.

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В цілому ГарПок з початку року купив 8,608 млн МВт-год «зеленої» електроенергії, заплативши при цьому 15,06 млрд грн за «зеленим» тарифом.

ГарПок зазначає, що джерелом непогашення боргів перед об’єктами ВДЕ є заборгованість НЕК «Укренерго», яка на зазначену дату досягла 23,14 млрд грн.

 

У той же час ДП в середньому на 61,3% розрахувалося з початку року з НАЕК «Енергоатом» і ПрАТ «Укргідроенерго». За даними «ГарПока», він повністю розрахувався з цими генеруючими компаніями за січень і березень, на 12% — за лютий, на 29% — за квітень, на 2,7% — за травень, на 51% — за червень, на 70 % — за липень, на 100% — за серпень. ДП також повністю розрахувався за вересень-жовтень (аванс). В цілому «ГарПок» сплатив 14,1 млрд грн.

Обсяг електроенергії, закуплений ДП у цих генкомпаній, склав 40,856 млн МВт-год.

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У той же час ДП в середньому на 61,3% розрахувалося з початку року з НАЕК «Енергоатом» і ПрАТ «Укргідроенерго». За даними «ГарПока», він повністю розрахувався з цими генеруючими компаніями за січень і березень, на 12% — за лютий, на 29% — за квітень, на 2,7% — за травень, на 51% — за червень, на 70 % — за липень, на 100% — за серпень. ДП також повністю розрахувався за вересень-жовтень (аванс). В цілому «ГарПок» сплатив 14,1 млрд грн.

Обсяг електроенергії, закуплений ДП у цих генкомпаній, склав 40,856 млн МВт-год.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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