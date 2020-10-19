Індустріальний туризм — один із видів трансформації вугільних регіонів України

Делегація України на чолі з в. о. Міністра енергетики Ольгою Буславець ознайомилась із досвідом подібної трансформації шахти Цольферайн (нім. Zeche Zollverein) у Німеччині, яка колись була однією з найбільших і найпродуктивніших шахт Рурського регіону, а 2001 року є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО. Також споруди шахти Цольферайн входять до складу європейського проекту «Європейський шлях індустріальної культури».

Про це пише пресслужба Міненерго.

Ольга Буславець провела зустріч з Йорґом Вайнґартеном, представником Об‘єднання німецьких профспілок округу Північний Рейн-Вестфалія.

«Вугільна галузь України потребує термінового та комплексного реформування. Тому досвід Німеччини та інших міжнародних партнерів дозволить полегшити процес енергетичного переходу, а також економічної трансформації вугільних регіонів до низьковуглецевої економіки, пропонуючи більше можливостей для обміну ідеями та знаннями», — наголосила Ольга Буславець.

Німецькі колеги ознайомили з етапами перетворення шахти Цольферайн. Після вугільної кризи в 60-ті роки в Німеччині було прийнято рішення про повне закриття шахти, водночас збереження її як пам’ятника індустріальної культури. Орієнтир «Мистецтво та дизайн» дозволив наповнити життям колишні споруди та залучити творчих людей з різних сфер культури, які заново відкрили старі будівлі для себе та своєї діяльності.

«Збереження шляхом перетворення» — це був принцип не тільки для вугільних шахт, але також для коксохімічної установки, яка припинила діяльність у 1993 році. Шахта стала символом зміни цілого регіону, який зберігає свою історію для майбутнього.

Окрім своєї туристичної та культурної привабливості, за останні десять років шахта набуває все більшого економічного значення, де створені сотні робочих місць, адже для відвідувачів тут поєднується історія, культура, творчість, розваги, гастрономія та відпочинок.

Основна увага на найближчі роки зосереджена на залученні нових компаній, зміцненні зв’язку з навколишніми міськими районами, розширенні туристичної інфраструктури та пропозицій, нових імпульсах у спілкуванні, кваліфікації культурних заходів тощо.

«З 80-тих років у Рурському регіоні муніціпалітети проводили регіональні Конференції, в яких брали участь усі робітники, разом із профспілками, за результатами яких розроблялись стратегіі розвитку регіону. Дані концепції були підставою отримання фінансової підтримки на розвиток регіону та його трансформацію — European fund of regional development / European labor fund. А тепер, коли ми готуємось до виходу із видобутку бурого вугілля до 2037 року, за рахунок того, що вже виділені кошти, люди спокійні і готові до перекваліфікації», — зазначив Йорг Вайнгартен.

Нагадаємо, на першому засіданні Координаційного центру з питань трансформації вугільних регіонів 8 жовтня цього року в. о. Міністра енергетики Ольга Буславець презентувала Концепцію реформування вугледобувної промисловості та план пріоритетних дій Уряду у вугільній галузі. У ній окреслені основні проблеми вугледобувної промисловості та запропоновані можливі шляхи їх розв’язання.

Міністерство енергетики України раніше запропонувало німецькій стороні шість шахт для пілотних проєктів: по три шахти на сході та заході, серед яких обрано дві шахти, де планується впровадити перші спільні пілотні проекти з трансформації̈ вугільних мономіст. Усі пілотні проєкти будуть впроваджуватися спільно з міжнародною агенцією GiZ за принципом формування кластерів: технологічних, туристичних, інноваційних та інших.