НКРЕКП оштрафувала постачальників природного газу за негативні небаланси

Обновлено: Октябрь 19, 2020. Тэги: , , , ,

НКРЕКП оштрафувала постачальників природного газу за негативні небаланси

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на підставі звернення ТОВ «Оператор ГТС України» здійснила ряд перевірок постачальників природного газу, за результатами яких було встановлено здійснення замовниками послуг транспортування та постачання природного газу без забезпечення своєчасної збалансованості свого портфоліо балансування.

Повідомляє НКРЕКП.

Зазначені дії постачальників природного газу призвели до створення негативного небалансу природного газу протягом червня 2020 року в обсязі понад 235 млн куб. м. на загальну суму понад 682 млн грн.

За результатами розгляду актів перевірок НКРЕКП застосувала до порушників штрафні санкції на загальну суму понад 1,5 млн грн, з яких на ТОВ «ГК «Черкаси-газ» було накладено найбільшу суму штрафу у розмірі 425 тис. грн (на суму допущеного негативного небалансу).

На засіданні НКРЕКП13 жовтня 2020 року прийнято рішення про здійснення ще 34 перевірок постачальників природного газу на предмет своєчасного збалансування свого портфоліо балансування у серпні 2020 року.

Раніше Термінал писав, що Нацкомиссия оштрафовала Оператора рынка за сбой в работе программного обеспечения.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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