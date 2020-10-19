НКРЕКП оштрафувала постачальників природного газу за негативні небаланси

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на підставі звернення ТОВ «Оператор ГТС України» здійснила ряд перевірок постачальників природного газу, за результатами яких було встановлено здійснення замовниками послуг транспортування та постачання природного газу без забезпечення своєчасної збалансованості свого портфоліо балансування.

Повідомляє НКРЕКП.

Зазначені дії постачальників природного газу призвели до створення негативного небалансу природного газу протягом червня 2020 року в обсязі понад 235 млн куб. м. на загальну суму понад 682 млн грн.

За результатами розгляду актів перевірок НКРЕКП застосувала до порушників штрафні санкції на загальну суму понад 1,5 млн грн, з яких на ТОВ «ГК «Черкаси-газ» було накладено найбільшу суму штрафу у розмірі 425 тис. грн (на суму допущеного негативного небалансу).

На засіданні НКРЕКП13 жовтня 2020 року прийнято рішення про здійснення ще 34 перевірок постачальників природного газу на предмет своєчасного збалансування свого портфоліо балансування у серпні 2020 року.

Раніше Термінал писав, що Нацкомиссия оштрафовала Оператора рынка за сбой в работе программного обеспечения.