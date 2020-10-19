Туреччина зацікавлена в приватизації українських енергетичних підприємств — ОП

Турецька компанія Aksoy Ventures, яка поєднує діяльність у генерації електроенергії, дистрибуції палива та промисловому будівництві, зацікавлена в приватизації українських енергетичних підприємств та реалізації інфраструктурних об’єктів.

Про це повідомила пресслужба офісу президента України на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Aksoy Ventures, яка поєднує діяльність в генерації електроенергії, дистрибуції палива і промисловому будівництві, зацікавлена в приватизації українських енергетичних підприємств і реалізації інфраструктурних об’єктів», — сказано в повідомленні.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що Україна особливо зацікавлена саме в турецьких інвестиціях.

«Україна зацікавлена в подальшому зростанні турецьких інвестицій та реалізації спільних проєктів, у тому числі інфраструктурних, на умовах державно-приватного партнерства», — цитує пресслужба його слова.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що процес залучення інвестицій має проходити швидкими темпами.

Читайте також в «Терміналі», на черговому засіданні уряд ухвалив низку важливих рішень, якими запроваджуються європейські підходи до управління державним майном. Зокрема, було прийнято розпорядження про передачу близько 200 державних підприємств Фонду Держмайна для подальшої приватизації.