Україна буде домагатися вільного транзиту газу з Центральної Азії до Європи, — гендиректор ОГТСУ

«Європа повинна бути дуже наполегливою на тому, щоб перенести точку передачі для всіх європейських споживачів з точок всередині Європи в точку на кордоні між Україною і Росією, таким чином мінімізуючи будь-яку цінову дискримінацію, яку Газпром міг би нав’язати своїм клієнтам і країнам, — наголосив генеральний директор Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон у інтерв’ю S&P Global Platts.

Повідомляє ОГТСУ.

«Ми будемо продовжувати боротьбу з Газпромом, і домагатися підтримки Європейського Союзу, щоб відкрити вільний транзит газу з Центральної Азії до Європи. Десять років тому Туркменістан і Казахстан могли продавати газ в Європу транзитом через Росію», — сказав Макогон.

«Ми вважаємо, що можемо додати значні додаткові можливості, такі як гнучкість і потужності зберігання. Наша система зберігання газу є найбільшою в Європі, більшою навіть, ніж в Німеччині, і ми вважаємо, що гнучкість, яку ми можемо запропонувати, значно покращить безпеку енергопостачання для всіх країн Європи. Особливо коли в Європі збільшується постачання СПГ. Ми можемо забезпечити потужності зберігання для СПГ, а також створити стратегічні запаси для постачальників, які будуть доставлені в Європу в разі надзвичайної ситуації або екстремальних погодних умов», — додав він.

Раніше Термінал писав, що імпорт газу в Україну зріс на 30% у порівнянні з минулим роком.