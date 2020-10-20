Американська торговельна палата в Україні закликає прискорити прийняття законопроекту для погашення боргу перед виробниками електроенергії з ВДЕ

Обновлено: Октябрь 20, 2020. Тэги: , , ,

Американська торговельна палата в Україні закликає прискорити прийняття законопроекту для погашення боргу перед виробниками електроенергії з ВДЕ

Палата сподівається, що Міністерство фінансів та Міністерство енергетики працюватимуть спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету з метою визначення належного обсягу емісії облігацій за законопроектом, який буде достатнім для покриття 40% накопиченого боргу та забезпечення 100% поточних платежів виробникам ВДЕ за серпень-грудень 2020 року.

Заявила Американська торговельна палата в Україні.

На думку компаній-членів Палати, прийняття законопроекту №4151 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» сприятиме виконанню зобов’язань держави і допоможе забезпечити оплату платежів виробникам ВДЕ, суттєво знижуючи наявну заборгованість та запобігаючи її подальшому накопиченню. Передбачаючи оформлення облігацій внутрішньої державної позики як одного з фінансових інструментів, затверджених Законом №810-IX, законопроект дозволить виробникам ВДЕ своєчасно здійснювати виплати за кредитами українських державних банків та міжнародних фінансових установ.

«Відповідно до Закону №810-IX, в якому відображені основні положення Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного 10.06.2020р. між Урядом, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та асоціаціями у сфері відновлюваної енергетики,  з 1 серпня 2020 року почали діяти знижені «зелені» тарифи, що свідчить про виконання інвесторами своїх зобов’язань.

Виконання зобов’язань Уряду ще досі не підтвердилось на практиці. Станом на сьогодні, за електроенергію, закуплену в виробників відновлюваної енергетики (виробники ВДЕ) у вересні, ДП «Гарантований покупець» сплатив лише 27,8%. Таким чином, де-факто Уряд досі порушує свої зобов’язання за Меморандумом, а також зобов’язання, передбачені чинним законодавством», — наголошується у заяві.

Раніше Термінал писав, що Гарантований покупець продаватиме «зелену» електроенергію за двосторонніми договорами.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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